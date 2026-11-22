Quando la biblioteca comunale diventa un laboratorio aperto alla creatività ed uno spazio dove imparare giocando e divertirsi insieme spunta tra i libri la rassegna “Biblio Kids” con una meravigliosa giostra di appuntamenti gratuiti che mirano a coinvolgere i più piccoli e le più piccole in attività ed esperienze ludiche stimolanti. L’iniziativa che intreccia storie ed avventure, allestite nella biblioteca comunale “Carlo e Massimo Baldini”, è promossa e realizzata dall’assessorato alla Cultura del Comune di Greve in Chianti.

La manifestazione è partita ieri con il piccolo teatro itinerante, condotto con grande successo da Elisa Bagni che si è avvalsa della magia del Kamishibai Bike per trascinare i tantissimi bambini accorsi con le loro famiglie in un’avventura immersiva dal titolo “Come un albero”. Oltre al racconto animato, il pubblico è stato protagonista di una piantumazione collettiva di un albero di magnolia, battezzato dai partecipanti con il nome “Viola”, nell’area del Largo Ferrante Mori, a Greve in Chianti, in occasione della Giornata dell’Albero. L'evento ha visto la partecipazione dei volontari di Legambiente che sono intervenuti per spiegare come si piantano gli alberi. Ad introdurre la mattinata è stata la vicesindaca Monica Toniazzi con l'intervento dell'assessore alle Politiche educative Giacomo Amalfitano.

Le iniziative del “Biblio Kids” proseguono sabato 28 novembre alle ore 10.30 con “Io riciclo, e poi suono”, un laboratorio di costruzione di strumenti musicali che ricorrerà all’utilizzo di oggetti di recupero, condotto da Veronica Fiorini della Scuola di Musica di Greve (prenotazioni 353 4606856). La biblioteca continua ad animarsi di cose da fare ed emozioni da condividere sabato 5 dicembre alle ore 10.30 e giovedì 10 dicembre alle ore 17.30. Gli incontri sono incentrati sulla realizzazione di un percorso creativo che inviterà i lettori in erba a mettere le “Mani in pasta…di argilla autoindurente”. Questo il titolo del laboratorio guidato da Anna Auzzi (prenotazioni 347 7560859). Tutti gli incontri sono ad ingresso gratuito.

“Narrazione teatrale, - dichiara l’assessora alla Cultura Monica Toniazzi – costruzione di strumenti sostenibili e fai da te, esperienze di artigianalità creativa – sono tante le espressioni e i percorsi culturali con i quali intendiamo far vivere la nostra biblioteca come motore sociale che invita alla partecipazione attiva dei lettori di ogni età. Uno spazio poliedrico che, oltre ai vari servizi erogati, alle attività di studio, consultazione e ricerca, si propone come piazza dei saperi a misura di bambino e bambina dove potersi sperimentare attraverso il gioco, incontrarsi e costruire relazioni che si nutrono di contatto umano, divertimento e condivisione”.

Fonte: Associato del Chianti Fiorentino - Ufficio Stampa

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