Il gruppo consiliare del Partito democratico di Bagno a Ripoli ha presentato una mozione che impegna il Consiglio comunale ad aderire alla campagna nazionale di Emergency R1PUD1A e a sostenere con tutti i mezzi necessari la raccolta di firme per la proposta di legge di iniziativa popolare “Io obietto la guerra”, che introduce il diritto all'obiezione di coscienza alle attività belliche.

Come spiega la consigliera Saura Milani, promotrice dell’atto assieme ai colleghi del gruppo, "tante sono state le iniziative che il gruppo del Pd ha portato all'attenzione del Consiglio comunale in questi anni, purtroppo segnati dalle guerre in molte parti del Mondo: Iran, Gaza, Ucraina, Sudan solo per citarne alcune. Migliaia di morti fra cui tantissimi bambini. La situazione è così grave che persino il Papa ha parlato di una 'terza guerra mondiale a pezzi'".

"Il nostro Comune - prosegue - si dichiara, per Statuto, 'Comune operatore di Pace' e promuove attività volte a contribuire alla crescita nella cittadinanza di una cultura della pace, e con questo atto vogliamo quindi rafforzare il nostro impegno per condannare questo sterminio di persone innocenti e lo spreco di miliardi di euro per la costruzione di armi, togliendo queste risorse a settori importantissimi della nostra vita come la sanità e la scuola. Ora più che mai siamo vicini ai giovani studenti che hanno manifestato per reclamare un futuro migliore".

La mozione, che sarà discussa nella prossima seduta consiliare, invita inoltre la Commissione Pace e Diritti a promuovere iniziative informative sul disarmo e sulla promozione della proposta di legge di iniziativa popolare e chiede al Sindaco di istituire un registro comunale per le dichiarazioni preventive di obiezione di coscienza.

Fonte: Gruppo consiliare Partito Democratico Bagno a Ripoli

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