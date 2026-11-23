In occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, il 25 novembre, il Comune di Santa Croce sull’Arno promuove una campagna informativa e di sensibilizzazione dedicata al contrasto alla violenza e allo stalking, con l’obiettivo di diffondere strumenti concreti e immediati per chiedere supporto.

Il materiale informativo al centro dell’iniziativa invita chiunque subisca violenza o stalking a rivolgersi al 1522, il numero verde antiviolenza e antistalking, richiamando al contempo l’attenzione sui segnali di aiuto visivi e discreti.

Sul manifesto elaborato, vengono mostrati le due sequenze del segnale di aiuto che occorre fare in situazioni di pericolo, ovvero mostrare il palmo della mano con il pollice piegato all’interno per poi piegare le dita sul pollice e chiudere successivamente la mano.

Attraverso questa campagna, l'amministrazione comunale vuole ricordare che nessuna donna, nessuna persona, è sola e che esistono canali e gesti riconoscibili per attivare una rete di tutela e sostegno. Il contrasto alla violenza contro le donne richiede prevenzione e informazione capillare, vicinanza istituzionale e una comunità attenta e consapevole.

L’amministrazione comunale invita pertanto cittadine, cittadini, esercizi commerciali, associazioni e realtà del territorio a contribuire alla diffusione del messaggio e a mantenere alta l’attenzione su un tema che riguarda l’intera collettività.

Fonte: Comune di Santa Croce sull'Arno

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