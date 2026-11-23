L'Università di Firenze si mobilita contro la violenza sulle donne con un ampio programma di incontri, seminari, mostre e attività culturali, aperto alla comunità universitaria e alla cittadinanza. Promosso in occasione del 25 novembre, Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne, il calendario proseguirà fino al 4 dicembre ed è frutto di un lavoro corale che coinvolge l'intero Ateneo. Un impegno condiviso che mette in dialogo discipline e competenze diverse per comprendere le radici della violenza, riconoscerne le molteplici forme e contribuire a prevenirla attraverso la conoscenza e l'educazione.

"La consapevolezza diventa uno strumento concreto di prevenzione quando aiuta a riconoscere ciò che spesso viene accettato come normale: gli stereotipi che limitano le possibilità delle donne, le discriminazioni che ne ostacolano i percorsi, i comportamenti di controllo che ne limitano la libertà", afferma la rettrice Alessandra Petrucci.

"L'Università ha la responsabilità di interrogare la cultura che alimenta queste disuguaglianze e di offrire strumenti per comprenderle e superarle. In quest’ottica, il programma per il 25 novembre nasce da un lavoro collettivo: fa dialogare discipline, competenze e sensibilità diverse e apre il confronto alla città. È un impegno che portiamo avanti tutto l’anno attraverso attività di divulgazione e formazione, percorsi di studio dedicati e le azioni previste dal Piano di uguaglianza di genere dell’Ateneo. La prevenzione richiede continuità: una cultura del rispetto si costruisce giorno dopo giorno, fino a radicarsi nei comportamenti e nelle relazioni. Garantire a ogni donna la libertà di scegliere, di realizzarsi e di vivere senza violenza significa costruire una società più giusta non solo per le donne, ma per tutti", conclude Petrucci.

I due appuntamenti principali si svolgeranno domani, martedì 24 novembre, in Rettorato e mercoledì 25 novembre al campus di Novoli.

Il primo evento, dal titolo "Prendere Posto" (martedì 24, ore 17, Aula Magna Rettorato, Piazza San Marco 4, Firenze), inserito anche nel programma OFF del Festival l'Eredità delle Donne, svilupperà un dialogo sulla leadership femminile tra Alessandra Petrucci, prima donna alla guida dell'Ateneo fiorentino, e altre figure d'eccezione che hanno ricoperto per prime spazi di responsabilità nelle istituzioni, nel sapere e nella ricerca. Interverranno: Rosaria Amato, questora di Firenze, prima donna nella storia a guidare la Questura del capoluogo toscano; Debora Berti, prorettrice alla ricerca dell'Università di Firenze e prima donna italiana presidente della European Colloid and Interface Society; Margherita Cassano, prima presidente donna della Suprema Corte di Cassazione, la carica più alta della magistratura ordinaria italiana; Rosa María Crujeiras Casais, rettrice dell'Università di Santiago de Compostela, prima donna alla guida dell'ateneo in oltre cinque secoli di storia; Nicoletta Maraschio, presidente onoraria dell'Accademia della Crusca, di cui è stata anche la prima presidente donna; Claudia Nati, presidente dell'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Firenze, prima donna a ricoprire questa carica.

L'incontro sarà moderato dalla giornalista Michela Berti e guidato dalle domande di studentesse e ricercatrici. Ingresso gratuito su prenotazione al seguente link.

L'altro evento di Ateneo è l'incontro "Dare voce alle esperienze", appuntamento conclusivo del General course "Laboratorio sulla violenza di genere", in programma mercoledì 25 novembre alle 16.30 al Campus delle Scienze sociali (Edificio D6, Aula convegni 0.18, via delle Pandette 9, Firenze). Attraverso il racconto e l'ascolto delle esperienze, l'incontro intende contribuire a cambiare lo sguardo pubblico sulla violenza di genere e trasformare le testimonianze in consapevolezza collettiva.

Dopo i saluti istituzionali di Alessandra Petrucci, rettrice dell'Università di Firenze, e Benedetta Albanese, assessora alle Pari opportunità del Comune di Firenze, il monologo dell'attrice Valeria Graci introdurrà i temi del confronto. Seguirà una tavola rotonda coordinata e moderata da Maria Paola Monaco, delegata della rettrice all'Inclusione e alla diversità, con gli interventi di Patrizia Scotto di Santolo, giornalista e vicepresidente dell'Associazione Senza Veli sulla lingua, Mario De Maglie, psicologo, psicoterapeuta e vicepresidente del CAM – Centro di Ascolto Uomini Maltrattanti, e Mirella Loda, già docente di Geografia dell'Università di Firenze.

Il confronto sarà accompagnato da contributi audiovisivi: i video dell'Associazione Senza Veli sulla lingua, l'audio-trailer del podcast "Mai più Barbablù" e il cortometraggio "Voci da Bamyan", realizzato da LaGeS dell'Università di Firenze in collaborazione con Studio Azzurro. Iniziativa a cura di Unifi include, in collaborazione con l'Associazione Senza Veli Sulla Lingua e Euniwell - European University for Well-Being. Ingresso gratuito su prenotazione al link.

Durante le due giornate saranno distribuiti al pubblico fischietti antiviolenza e cartoline con indicazioni sui gesti per segnalare una richiesta di aiuto e sui contatti da utilizzare in caso di emergenza.

Dalla sera di martedì 24 alla mattina di giovedì 26 novembre, il Rettorato in piazza San Marco si illuminerà simbolicamente di rosso, come segno dell'adesione dell’Ateneo alla Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne.

Il calendario completo di tutte le iniziative dell'Università di Firenze è disponibile sul sito ufficiale dell'Università di Firenze al seguente link.