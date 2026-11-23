Giocatori e giocatrici di ieri e di oggi, allenatori che hanno fatto la storia gialloblu, ma anche fisioterapisti, dirigenti, pionieri e tutti coloro hanno contribuito alla nascita e alla crescita dell'Abc Castelfiorentino. In una serata ricca di emozioni, il PalaBetti ha riunito tantissime delle persone che, in 60 anni, hanno indossato la maglia gialloblu: a fare da trait d'union il grande spirito di appartenenza, denominatore comune per tutti coloro che, in una serata davvero speciale, hanno voluto rendere omaggio all'Abc. Presenti anche la sindaca di Castelfiorentino, Francesca Giannì, e il vice sindaco e assessore allo sport Gianluca D'Alessio.

Cuore della festa, la partita celebrativa tra vecchie glorie, che ha visto scendere in campo giocatori, giocatrici e allenatori che hanno scritto alcune tra le pagine più belle della storia gialloblu. E poi tanti, tantissimi amici, che hanno voluto essere presenti per festeggiare questo splendido traguardo, a dimostrazione dei legami che lo sport riesce a costruire, oltre il tempo e la distanza.

Durante il match spazio a tante premiazioni, per rendere omaggio all'impegno, alla passione e alla dedizione di tutti coloro che hanno portato in alto, ciascuno nel proprio ruolo, la bandiera gialloblu. A partire dalle custodi, che hanno sempre rappresentato i punti di riferimento all'interno dei palazzetti, per proseguire con chi è spesso nascosto dietro le quinte ma che ha rappresentato, e continua a rappresentare, il motore dell'Abc. Un premio speciale a coach Alessio Cioni, per i traguardi conquistati nel settore femminile alla guida dell'Use Rosa, e alle pioniere del basket femminile a Castelfiorentino, ovvero Laura Cantini, Vania Lami, Vania Baragatti, Giovanna Bigazzi, Giuliana Chiti e Calogera Di Lucia. Non poteva mancare, poi, l'omaggio ai capitani dell'Abc Castelfiorentino, a partire da Fulvio Cantini per proseguire con Claudio Calvani, Stefano Bruchi, Stefano Tamburini, Paolo Campinoti, Alessandro Profeti, Riccardo Riccardini, Gianluca Ragionieri, Marco Zani, Giacomo Montagnani, Giuliano Delli Carri, Andrea Belli e Pietro Cantini, e allo storico preparatore fisico Simone Garbetti. Premiati, infine, il giocatore e la giocatrice con le maggiori presenze in maglia Abc, Fulvio Cantini e Antonella Costa, fino al momento carico di emozione in cui Matteo Baldini, arbitro federale nato e cresciuto in maglia gialloblu, ha ricevuto l'omaggio dell'Abc in memoria del padre Marco Baldini, allenatore storico e mai dimenticato. A chiudere le premiazioni, l'omaggio del Consiglio direttivo al presidentissimo Renzo Tani, che con commozione ha ritirato una storica canotta autografata.

La società ringrazia di cuore il numerosissimo pubblico che ha riempito gli spalti del PalaBetti e tutti i partecipanti, la cui presenza, anche a distanza di tante stagioni, ha dimostrato quanto sia forte il legame tra l'Abc e tutti coloro che nel tempo hanno indossato la maglia gialloblu, lasciando un segno indelebile nella storia castellana.

Fonte: Ufficio Stampa - Abc Castelfiorentino / Gialloblu Castelfiorentino

Notizie correlate