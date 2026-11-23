Superato il 'blocco' del pagamento dei salari con l'impegno dell’azienda a provvedere a varie altre criticità e nuovo appuntamento il 2 dicembre in Regione, per discutere in quella sede del nuovo piano industriale di Almax e anche per verificare l'effettivo rispetto degli impegni assunti dall'azienda.

Valerio Fabiani, consigliere per lavoro e crisi aziendali di Eugenio Giani, tira le somme a conclusione di una mattinata intensa, a tu per tu con l'azienda Almax di Scandicci e le organizzazioni sindacali, con i lavoratori, in sciopero, riuniti in piazza del Duomoin attesa degli esiti del tavolo.

Spiega Fabiani: "Almax si è impegnata a saldare il salario arretrato entro la fine di questa settimana e a riconoscere un acconto già nella giornata di domani. Sono state richieste avanzate da organizzazioni sindacali e Regione al tavolo, anche alla luce dei già imponenti sacrifici sopportati dai lavoratori. L'azienda, su esplicita richiesta della Regione, si è anche impegnata a ripristinare le normali condizioni igienico sanitarie già nelle prossime ore".

La vicenda aveva preso il via in Regione dallo scorso ottobre, con il tavolo sollecitato dalle organizzazioni sindacali dell'azienda di pelletteria di Scandicci: in quella sede Alamx aveva preso alcuni impegni poi non assolti. Da qui il tavolo di urgenza convocato oggi su richiesta delle organizzazioni sindacali a fronte del mancato rispetto delle condizioni stabilite per il pagamento degli stipendi ai circa 190 dipendenti alla scadenza concordata del 10 novembre, e la denuncia da parte di Filctem Cgil, Femca Cisl, Uiltec Uil e dalla Rsu di ulteriori criticità, quali il peggioramento delle condizioni strutturali e di lavoro all'interno degli stabilimenti (acqua, luce, non adeguata pulizia degli ambienti).

Fonte: Regione Toscana

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