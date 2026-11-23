"Quando si parla di violenza contro le donne, bisogna ricordare che spesso si tratta di una violenza che coinvolge anche altre vittime: i figli e le figlie. Ai soprusi subiti dalla madre si accompagnano quelli che colpiscono i bambini che assistono alle sopraffazioni in famiglia, crescono nella paura e portano con sé le conseguenze di ciò che accade. Anche loro devono essere riconosciuti, ascoltati e protetti". A dirlo è Alessandro Giovannelli, presidente della Fondazione Alessia Ballini, impegnata nella formazione politica e sociale, nella promozione della partecipazione e nella diffusione di una cultura dei diritti e della cittadinanza attiva.

La Fondazione, dedicata alla memoria dell'ex sindaca di San Piero a Sieve e poi consigliera regionale, porta avanti un'attività rivolta in particolare alle nuove generazioni, con l'obiettivo di offrire occasioni di approfondimento e strumenti per comprendere la società e partecipare alla vita della comunità.

"Secondo il 17esimo Rapporto sulla violenza di genere in Toscana - ricorda Giovannelli - sono stati 3.252 i minorenni seguiti a vario titolo dai Centri antiviolenza. Sono numeri che ci ricordano che la violenza domestica lascia segni anche su chi cresce in un ambiente attraversato dalla paura e dalla sopraffazione".

"Per una fondazione che si occupa di formazione politica e sociale, come la nostra, affrontare questi temi significa contribuire a una cultura dei diritti, della responsabilità e del rispetto. Non possiamo lasciare nell'ombra le bambine e i bambini che vivono queste situazioni: riconoscerli come vittime - conclude Giovannelli - è il primo passo per assicurare loro protezione e la possibilità di crescere in un contesto diverso".

Fonte: Fondazione Alessia Ballini

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