Sabato 28 novembre circa 100 centri neurologici italiani specializzati, fra cui l'Aoup, aprono le porte a pazienti affetti dalla malattia di Parkinson, familiari e cittadini e, nella stessa mattinata, in oltre 50 località si svolge anche la passeggiata inclusiva Un Passo per il Parkinson.

A Pisa l'iniziativa divulgativa è dedicata alle nuove terapie e si tiene dalle 10 alle 13 all’Ospedale Santa Chiara (Aula Edificio 6) con gli specialisti del Centro clinico per le Malattie neurodegenerative – Parkinson e disordini del movimento, di cui è responsabile clinica Daniela Frosini e dell'Unità operativa di Neurologia diretta da Roberto Ceravolo. I professionisti incontreranno i pazienti, i familiari e le associazioni per un aggiornamento sulle nuove possibilità di cura, da quelle in sperimentazione a quelle infusionali, alle novità in materia di stimolazione cerebrale profonda.

In questa occasione verranno illustrati anche il funzionamento, le prospettive reali, le potenzialità future ma soprattutto le corrette indicazioni per l'utilizzo della MrgFUS, la tecnologia avanzata a base di ultrasuoni (sotto guida di risonanza magnetica) che recentemente è stata donata ad Aoup dal Gruppo Todisco e che è destinata alla cura dei tremori, sia quelli associati alla malattia di Parkinson, patologia di cui soffrono circa 300mila persone in Italia (20mila in Toscana) sia quelli dei pazienti affetti da Tremore essenziale (in questo caso circa 500.000 in Italia).

"L’acquisizione di questa tecnologia – spiega il professor Ceravolo - rappresenta un deciso avanzamento nelle offerte di terapia per la malattia di Parkinson e i tremori che Aoup, attraverso il Centro clinico malattie neurodegenerative, può fornire agli oltre 3000 pazienti seguiti a Pisa cosi come a chi, proveniente da altri centri toscani o dell’Italia centrale, ne ricevesse indicazioni all'uso".

La Giornata Nazionale Parkinson è promossa da Fondazione Limpe per il Parkinson Ets con il patrocinio della Società italiana Parkinson e Disordini del movimento – Limpe-Dismov Ets.

Fonte: Ufficio Stampa - Aoup