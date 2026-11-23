Proseguono gli accertamenti dopo la morte dell'ex capo di polizia Gianni De Gennaro, trovato senza vita nella sua proprietà in Maremma. Dopo il fascicolo aperto dalla procura di Grosseto, per l'ipotesi di reato di istigazione al suicidio, da quanto emerso anche la Direzione distrettuale antimafia di Firenze procederebbe con un fascicolo autonomo: l'inchiesta, contro ignoti, sarebbe inserita nell'ambito del più ampio procedimento sulle stragi di mafia.

La depandance dell'abitazione, circondata da un parco e isolata tra le campagne, resta sotto sequestro. Sempre secondo quanto emerso un secondo bossolo, dopo il primo individuato subito all'interno della depandance, è stato trovato all'esterno durante una perlustrazione nel giardino della tenuta, e sarebbe compatibile con la pistola semiautomatica con cui l'ex capo della polizia si sarebbe tolto la vita. Riguardo ai manoscritti lasciati da De Gennaro, sono stati tutti portati a Roma per accertamenti di polizia scientifica.

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