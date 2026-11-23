Letteratura, cinema e arte si incontrano nella mostra inaugurata oggi a palazzo Strozzi Sacrati che ricorda i duecento anni dalla nascita del giornalista e narratore Carlo Lorenzini, in arte Collodi, e del suo Pinocchio attraverso un percorso espositivo dedicato ai disegni di Silvano "Nano" Campeggi, pittore e illustratore fiorentino morto nel 2018 e noto soprattutto per la straordinaria capacità di tradurre in autentiche opere d'arte le locandine cinematografiche a lui commissionate, che riprodotte sulle copertine dei dischi delle colonne sonore dei film avranno anche l'onore, nel caso dell'opera "Gigi", di un cameo nell'immagine di copertina del popolare album dei Pink Floyd Ummagumma.

L'inaugurazione, alla quale sono intervenuti il presidente della Regione Toscana Eugenio Giani ed Elena Campeggi, moglie del pittore, propone un percorso di disegni realizzati dall'artista che ritraggono incontri immaginari fra Pinocchio e le star del cinema, in una galleria che spazia da Charlie Chaplin a Marilyn Monroe.

"Grazia, stile, inventiva e personalità – nelle parole di Eugenio Giani – sono i tratti distintivi dell'opera di Silvano Campeggi, che il Comune di Bagno a Ripoli ha voluto ricordare con un giardino a lui intitolato. La sua arte è oggi universale, tanto da essere considerata negli Stati Uniti parte essenziale della grafica legata al cinema e per questo ben si accosta alla notorietà universale di Pinocchio".

"La mostra, che fino a pochi mesi fa ha trovato spazio nella sala espositiva del Parco policentrico Pinocchio nel borgo di Collodi – ricorda Giani – trova la sua ideale collocazione nell'ambito delle manifestazioni che accompagnano il duecentesimo anniversario della nascita di Carlo Lorenzini ed è uno degli esempi più belli dell’arte toscana e fiorentina che nella modernità parlano un linguaggio universale con il gusto unico di una libertà espressiva aperta al mondo".

Il percorso espositivo della mostra si accompagna idealmente al volume "La Toscana di Collodi e di Pinocchio", pubblicato dalla Regione Toscana e presentato lo scorso ottobre al Pisa Book Festival, che raccoglie, assieme alle illustrazioni collodiane di Andrea Rauch, morto lo scorso anno e altro protagonista dell'arte grafica toscana, una lectio magistralis di Giani su Carlo Lorenzini e la cultura toscana dell'Ottocento.

La mostra a Palazzo Strozzi Sacrati è visitabile su prenotazione telefonando dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13 al numero 055 / 4385616

Fonte: Regione Toscana

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