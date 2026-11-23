"Una relazione affettiva non può diventare uno spazio di controllo, né il bisogno di vicinanza può trasformarsi nella pretesa di possedere l'altra persona. Per contrastare la violenza sulle donne dobbiamo intervenire anche sui modelli culturali che alimentano le disuguaglianze, educando al rispetto reciproco, alla libertà e al riconoscimento dell'autonomia individuale. L'educazione affettiva è fondamentale perché aiuta a costruire relazioni in cui l'altro non venga considerato un'estensione di sé, ma una persona con desideri, scelte e confini da rispettare". A dirlo è Maria Antonietta Gulino, presidente dell'Ordine degli Psicologi della Toscana e del Consiglio Nazionale dell'Ordine degli Psicologi, in occasione della Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne.

Il 25 novembre l'Ordine toscano promuove, all'Auditorium Florence Learning Center (via de Perfetti Ricasoli), una giornata di formazione e approfondimento dal titolo "Violenza di genere e prevenzione: una responsabilità condivisa", che riunirà professionisti di diversi ambiti: dalla medicina alla psicologia, dalla scuola al servizio sociale e al diritto. Tra gli interventi quelli di Vittoria Doretti, ideatrice e responsabile della Rete regionale Codice Rosa, dello psicologo e psicoterapeuta Giacomo Grifoni, della psicologa Loredana Petrone, della consigliera segretaria del Consiglio nazionale degli psicologi Francesca Schir e della presidente dell'Ordine degli Assistenti sociali della Toscana Rosa Barone.

"Il programma dell'iniziativa – spiega Gulino – nasce dalla convinzione che la prevenzione richieda uno sguardo ampio e il contributo di competenze differenti. Affronteremo il ruolo del Codice Rosa, gli interventi sugli autori di reato, la medicina legale, l'educazione sessuoaffettiva e la formazione degli insegnanti per promuovere la parità fin dall'infanzia. Nel pomeriggio approfondiremo la violenza assistita, la condizione degli orfani di femminicidio e il ruolo dei servizi nel contrastare anche la vittimizzazione secondaria. È necessario costruire una rete in cui ogni professionalità sappia riconoscere il proprio compito e collaborare con le altre: la tutela delle donne non può dipendere da interventi isolati, ma da una responsabilità condivisa e continuativa".

"Un passaggio fondamentale dell’opera di sensibilizzazione che noi tutti dobbiamo fare per contrastare la violenza – conclude Gulino – riguarda anche la capacità degli uomini di riconoscere e affrontare i propri comportamenti. Bisogna favorire occasioni di ascolto e confronto, nelle quali chiedere aiuto non venga percepito come una debolezza. Ma è altrettanto importante essere chiari: comprendere le difficoltà personali non significa giustificare la violenza. Il controllo, l'isolamento della partner e l'incapacità di accettare la fine di una relazione sono segnali che non vanno minimizzati. Quando emergono condotte di questo tipo servono percorsi specialistici, capaci di intervenire sugli autori e di responsabilizzarli rispetto alle proprie azioni".

Fonte: Ufficio Stampa - Ordine Psicologi Toscana

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