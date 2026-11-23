Dalle 22 a fine servizio corsa limitata a Poliziano per lavori sugli impianti elettrici: attivi bus sostitutivi tra Poliziano e San Marco
GEST informa che per consentire l'esecuzione di lavori agli impianti elettrici da parte di Alstom sulla linea Libertà–Bagno a Ripoli, in corrispondenza di piazza della Libertà, nelle serate del 23, 24 e 25 novembre sarà necessario limitare il servizio della linea T2 alla fermata Poliziano.
Dalle ore 22 fino al termine del servizio sarà attivo un collegamento sostitutivo con autobus tra Poliziano e San Marco, in entrambe le direzioni.
In caso di condizioni meteorologiche avverse, il programma dei lavori e le conseguenti modifiche al servizio potrebbero subire variazioni.
Per aggiornamenti si invitano i passeggeri a consultare i pannelli elettronici alle fermate e i canali ufficiali di GEST.
Fonte: Ufficio Stampa - GEST SpA
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