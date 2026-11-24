Due panchine rosse in memoria di Lorena Isceri, la 45enne di Squinzano vittima di femminicidio il 3 settembre scorso, saranno installate lungo l'autostrada A1, nelle aree di servizio Aglio Est e Badia Nuova Ovest, vicino al viadotto Lora, nel territorio di Barberino del Mugello (Firenze), dove la donna è stata uccisa.

L'iniziativa è promossa da Autostrade per l'Italia alla vigilia della Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne, in programma il 25 novembre. Le installazioni saranno accompagnate da targhe dedicate a Lorena e a tutte le donne vittime di violenza.

L'iniziativa è sostenuta anche dall'associazione intitolata alla donna, che nascerà il 25 novembre e sarà presieduta dalla madre, Antonietta Argentiero. "Vogliamo ringraziare per le iniziative intraprese affinché quel luogo di dolore possa trasformarsi in un luogo di memoria, consapevolezza e prevenzione", hanno dichiarato i familiari. "Il nostro desiderio è che il nome di Lorena continui a vivere non solo nel ricordo, ma anche nell'impegno quotidiano per educare le nuove generazioni al rispetto, per sé stessi, per gli altri e per il valore della vita".

Le due panchine si aggiungeranno alle 23 già presenti sulla rete autostradale. Nelle aree di servizio saranno inoltre diffusi materiali informativi sui numeri di emergenza e sui segnali per chiedere aiuto in caso di violenza.

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