I Comuni di Barberino di Mugello e San Godenzo hanno aderito a Svimar, l'Associazione per lo Sviluppo del Mezzogiorno e delle Aree Interne. La notizia è stata resa nota nell'assemblea nazionale che si è riunita a Firenze, presieduta da Giacomo Rosa, nella Sala Luca Giordano di Palazzo Medici Riccardi. Presente Sara Di Maio, sindaca di Barberino e consigliera della Città Metropolitana di Firenze delegata alle aree interne, e il sindaco di San Godenzo Emanuele Piani.

Le aree interne sono interessate a un fenomeno di ripopolamento. Secondo il rapporto Uncem (Unione nazionale Comuni Comunità Enti montani), tra il 2019 e il 2025 i Comuni montani analizzati in Italia hanno registrato un saldo migratorio cumulato positivo di +174.274 residenti netti (con +72.811 nel biennio 2024-2025).

Il Mugello ha superato i 970 residenti netti risultando tra i territori con i saldi migratori più alti in termini assoluti.

"Le aree interne - ha detto nel suo messaggio la Sindaca Sara Funaro - sono un pezzo fondamentale delle nostre comunità. Stiamo lavorando tanto su questo fronte, anche con gli altri Sindaci metropolitani. Queste aree devono essere valorizzate sia per la residenzialità che per i servizi. Noi abbiamo dato segnali importanti come Città Metropolitana, come gli abbonamenti scontati per i trasporti dai comuni più lontani insieme ad interventi per le manutenzioni stradali, l'utilizzo di fondi Pnrr e Pinqua per la qualità dell'abitare. Le comunità si fanno vivere dando servizi. Più allarghiamo la collaborazione e più riusciamo a fare sentire la voce dei nostri territori".

"Si osservano segnali di ripresa migratoria in alcune aree montane legate al territorio fiorentino - ha osservato Nicola Armentano, consigliere della Città Metropolitana di Firenze delegato ai Servizi pubblici locali - in un quadro generale articolato segnato da sfide strutturali come l'invecchiamento demografico, spopolamento e servizi pubblici quali sanità, scuola e trasporti, con divari digitali e fisici da superare".

"La Città Metropolitana - ha detto Di Maio - ha messo al centro il tema delle aree interne rendendole protagoniste costantemente nelle politiche che sviluppa, siano esse la mobilità, le infrastrutture, l'abitare o il turismo. Questo farà ulteriormente crescere i trend positivi".

Per Emanuele Piani, sindaco di San Godenzo, ci vuole più attenzione nelle strategie di assegnazione delle risorse, avendo presente la differenza tra comuni periferici ed enti ultraperiferici "e non mettendo tutti sullo stesso piano. Aver presenti le differenze e le caratteristiche, l'estensione, aiuta".

All'incontro si è collegato l'Eurodeputato Dario Nardella: "Svimar - ha detto - avrà sempre un posto e una voce chiara nelle istituzioni del Parlamento Europeo. Dare centralità ai comuni piccoli delle aree interne significa dotarli di infrastrutture, di servizi. Dobbiamo continuare a fare una grande battaglia: la voce dei primi cittadini, dei nostri territori, delle nostre province deve arrivare forte e chiara alla Commissione europea. La strategia nazionale sulle aree interne è del tutto inadeguata, con passi inaccettabili, come quello che considera le aree interne come ormai destinate ad un abbandono irreversibile. Questa ineluttabilità degli eventi che si legge nei documenti nazionali è francamente mortificante. I comuni delle aree interne, infatti, sono l'ossatura dell'Italia e garantiscono la connessione dei territori. Lancio un allarme da Strasburgo: il bilancio pluriennale europeo prevede tagli ingenti alle politiche di coesione, che sono le politiche che consentono ai piccoli centri abitati di sopravvivere. Questi tagli sono dovuti a due ragioni: la prima la decisione di quintuplicare la spesa per la difesa, la seconda quella di eliminare la tradizionale politica agricola comune per creare un solo grande Fondo Unico Europeo".

"Con la nascita di Svimar Aree Interne Italia, abbiamo compiuto un passo decisivo, portando il patrimonio di esperienze e battaglie maturato nel Mezzogiorno su una scala nazionale, perché la questione delle aree interne non è una vertenza periferica, ma investe tutto il territorio italiano - sottolinea Giacomo Rosa, Presidente nazionale di Svimar Aree Interne Italia - Assumere la guida di questa nuova realtà nazionale significa dare finalmente ai territori interni una casa comune dove progettare insieme il futuro dell'Italia".

Fonte: Città Metropolitana di Firenze