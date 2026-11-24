Quattordici gruppi, quattro categorie e un unico obiettivo: conquistare il titolo di vincitore del Flagranking 2026. Fucecchio per la prima volta nella sua storia si prepara ad accogliere uno degli appuntamenti più attesi nel panorama nazionale degli sbandieratori, in una città che già conosce e apprezza quest'arte grazie al corteggio storico e al Gran Galà.

Sabato 28 novembre, a partire dalle 15, il palazzetto ospiterà la finale della competizione, che vedrà sfidarsi quattordici gruppi provenienti da diverse regioni italiane, in una giornata all'insegna della tecnica, della precisione e dello spettacolo. A contendersi il titolo saranno: Borgo Durbecco Faenza, San Giacomo Ferrara, San Giovanni Ferrara, San Luca Ferrara, Borgo Veneto, Città di Oria, Il Ponte Forte dei Marmi, Maestà della Battaglia Reggio Emilia, Rione Nero Faenza, Rione Giallo Faenza, Rione Verde Faenza, Santa Maria in Vado Ferrara, Sestiere Piazzarola Ascoli Piceno e Volterra Città.

L'evento è organizzato dai Musici e Sbandieratori di Castelfranco di Sotto, con il patrocinio del Comune di Fucecchio.

"La competizione – sottolinea Nico Papa, presidente della compagine che organizza - si articolerà in quattro categorie: Singolo, Coppia, Piccola squadra e Musici. Ogni gruppo porterà in pedana la propria esperienza e il proprio stile, dando vita a un confronto tra tradizioni diverse, accomunate dalla passione per l'arte della bandiera. Una giornata di sport, tradizione e spettacolo che porterà a Fucecchio alcune delle migliori realtà del panorama nazionale degli sbandieratori. Un ringraziamento all'amministrazione comunale per la collaborazione ricevuta sin dall'inizio e appuntamento a sabato 28 novembre alle 15 al palazzetto".

"Siamo lieti di ospitare per la prima volta a Fucecchio nel nostro palazzetto una manifestazione di rilievo nazionale come il Flagranking – aggiunge la sindaca Emma Donnini –. È un'occasione importante per valorizzare una tradizione che fa parte anche della nostra identità cittadina e per accogliere gruppi provenienti da tutta Italia, offrendo al pubblico una giornata di spettacolo e cultura".

Fonte: Comune di Fucecchio - Ufficio Stampa

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