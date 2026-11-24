Il CULTURALE Cineclub Empolese inizia la rassegna di dicembre con Primetime, film che ha come protagonista Robert Pattinson, attore molto chiacchierato al momento dato che è recentemente stato scelto come prossimo James Bond.

Nel 2006, Chris Hansen, conduttore del programma televisivo To Catch a Predator, è deciso a portare la propria carriera a un nuovo livello. Il format è tanto semplice quanto controverso: attraverso profili fittizi di adolescenti e telecamere nascoste, la trasmissione attira uomini sospettati di voler adescare minorenni, smascherandoli davanti al pubblico prima dell’intervento della polizia. Ma la possibilità di conquistare la prima serata impone una competizione sempre più spietata: per alimentare gli ascolti servono casi sempre più clamorosi e scioccanti.

Primetime è un thriller satirico sul potere della televisione e sulla spettacolarizzazione del male, una riflessione sul voyeurismo mediatico e sulla ricerca ossessiva dell’audience, dove persino la giustizia rischia di diventare una forma di intrattenimento.

La proiezione si terrà alle ore 21:15 presso il Cinema Teatro Excelsior, in Via Ridolfi 75, Empoli (FI).

Fonte: Il CULTURALE Cineclub Empolese

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