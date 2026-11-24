Torna a Lucca Il Desco 2026, la manifestazione dedicata alle eccellenze enogastronomiche, alla sostenibilità e alla cultura del cibo. Da venerdì 27 a domenica 29 novembre, dalle 10 alle 20, gli storici chiostri del Real Collegio ospiteranno la 21ª edizione dell'evento promosso dalla Camera di Commercio della Toscana Nord-Ovest.

Saranno 50 gli espositori presenti, tra aziende agricole, artigiani del gusto, consorzi e associazioni provenienti dalle province di Lucca, Pisa e Massa-Carrara. Il percorso espositivo proporrà una selezione di prodotti e specialità locali: dagli oli extravergine di oliva ai vini del territorio, dal Farro della Garfagnana IGP alle farine di castagne e al formentóne, passando per miele, salumi, formaggi, tartufi, birre artigianali, liquori e dolci della tradizione.

Il tema portante dell'edizione 2026 sarà quello del cibo "buono più volte", un concetto che mette al centro la sostenibilità delle filiere alimentari e il contrasto allo spreco. La mostra-mercato sarà affiancata da laboratori dedicati alla Cucina del riuso e da incontri di approfondimento sulla Zuppa Frantoiana, protagonista anche del libro di Cristina Sorbi per Slow Food.

Tra le iniziative in programma figurano inoltre gli itinerari urbani gratuiti "Esco da Il Desco 2026", che partiranno dal Real Collegio per accompagnare i partecipanti alla scoperta degli orti monastici e della Domus Romana. Il percorso prevede anche una degustazione ispirata alle ricette dell'antichità, con riferimenti alla tradizione gastronomica di Apicio e Catone.

Spazio anche alla valorizzazione delle produzioni vitivinicole, con masterclass dedicate alle principali denominazioni del territorio, e alla tutela dell'agrobiodiversità. Tra gli argomenti affrontati ci saranno il recupero dei grani antichi della Garfagnana e la civiltà del castagno, al centro di un convegno internazionale collegato al progetto europeo Interreg CASTOUR, con il contributo dell'Università di Firenze e della Scuola Superiore Sant'Anna.

Il programma sarà completato da diversi appuntamenti di show cooking, durante i quali le eccellenze gastronomiche locali saranno protagoniste di preparazioni e interpretazioni culinarie.

Il Desco 2026, informazioni e programma

Date: venerdì 27, sabato 28 e domenica 29 novembre 2026.

Orario: dalle 10 alle 20.

Luogo: Real Collegio, Lucca.

Espositori: 50 aziende, consorzi e associazioni.

Programma e prenotazioni: www.ildesco.eu.