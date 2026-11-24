L'incontro si terrà alle 17,15 presso l'auditorium della Fondazione Montanelli Bassi ETS. Il tema affrontato sarà: 'Fuori dalle emergenze. Dalle catastrofi alla prevenzione'
Si terrà sabato 28 novembre il terzo ed ultimo incontro per il ciclo "Il Verde Necessario", organizzato in collaborazione con Italia Nostra Medio Valdarno Inferiore, CAI Valdarno Inferiore, Rotary Club Fucecchio Santa Croce sull'Arno, Museo Civico e Diocesano di Fucecchio ed Ecolistituto delle Cerbaie, con il patrocinio del Comune di Fucecchio.
Mauro Grassi, Direttore della Fondazione Earth and Water, interverrà sul tema 'Fuori dalle emergenze. Dalle catastrofi alla prevenzione'
L'incontro si terrà alle 17,15 presso l'auditorium della Fondazione Montanelli Bassi ETS, Palazzo Della Volta, via G. di San Giorgio 2 a Fucecchio (FI).
Fonte: Fondazione Montanelli Bassi
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