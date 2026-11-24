Una grande gabbia d’acciaio che racchiude scarpe rosse, simbolo della lotta contro la violenza sulle donne. È “La Violenza è una Gabbia”, l’installazione dell’artista Anna Izzo che sarà inaugurata domani, mercoledì 25 novembre, in occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, nell’ambito della quinta edizione de La Toscana delle Donne, la manifestazione promossa dalla Regione Toscana e ideata dall’assessora alla Parità di genere Cristina Manetti.

L’appuntamento è alle ore 17 nella Sala Pegaso di Palazzo Strozzi Sacrati (piazza Duomo 10, Firenze), con il presidente della Regione Toscana Eugenio Giani, l’assessora Cristina Manetti, l’artista Anna Izzo e la curatrice Roberta Melasecca. La presentazione critica sarà affidata a Sergio Risaliti, storico dell’arte e direttore artistico del Museo Novecento di Firenze.

L’opera, collocata davanti alla sede della presidenza della Regione, resterà esposta fino al 30 novembre, offrendo a cittadini e visitatori un’occasione di riflessione sulle diverse forme di violenza di genere e sulla necessità di contrastare stereotipi, discriminazioni e abusi.

A seguire, un concerto dell’Accademia Siena Jazz e l’esibizione del Coro Donne Incanto – Big Vocal Group, formazione vocale femminile diretta da Karen Del Greco, dell’associazione K-Antares APS, che fa della musica uno strumento di inclusione e condivisione.

Presentata per la prima volta a Capri nel 2020 e successivamente a Foiano della Chiana e a Grottaferrata, l’installazione si inserisce nel percorso artistico di Anna Izzo dedicato alla condizione femminile e alla denuncia della violenza sulle donne.

Fonte: Regione Toscana - Ufficio stampa

Notizie correlate