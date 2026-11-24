"In occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza maschile contro le donne e di genere, Non Una Di Meno Empoli chiama a raccolta la cittadinanza per un presidio mercoledì 25 novembre alle ore 19 in Piazza della Vittoria (in caso di pioggia, l'iniziativa si sposterà sotto i vicini loggiati di Via del Giglio)". Così in una nota Non Una Di Meno Empoli, lanciando l'iniziativa che "nasce con l’obiettivo di restituire al 25 novembre il suo significato politico femminista e transfemminista, andando oltre le celebrazioni rituali e trasformando lo spazio urbano in un luogo di confronto e cura collettiva.

In risposta agli "Stati generali della natalità", l’assemblea territoriale lancia anche a Empoli gli "Stati generali dell’autodeterminazione", ponendo al centro della piazza una domanda fondamentale: cosa significa oggi decidere per sé quando istituzioni e scelte politiche mettono sempre più a rischio il diritto alla casa, al lavoro, alla salute e ai servizi territoriali?"

Il 25 novembre "condividiamo la rabbia per ogni nostra sorella, donna, persona trans e LGBTQIA+ uccisa dalla violenza patriarcale, ma rivendichiamo anche il diritto al futuro e allo spazio pubblico" dichiara il nodo empolese di Non Una Di Meno. "Porteremo in piazza il nostro desiderio di autodeterminarci nella nostra città e nei luoghi che attraversiamo quotidianamente: dalle case alle scuole, dai posti di lavoro all’università".

In piazza, "tra le realtà che hanno risposto all’appello delle scorse settimane del collettivo femminista e transfemminista, - prosegue la nota - interverranno anche le educatrici di Empoli e dintorni in lotta, che nei giorni scorsi sono scese in presidio sotto il Comune di Empoli per rivendicare i propri diritti, e il coro Voci per Aria di Montespertoli, che darà il proprio contributo con canzoni popolari di lotta e rivendicazione. L’organizzazione ricorda che il presidio è concepito come uno spazio sicuro e inclusivo, dove non saranno tollerati comportamenti sessisti, razzisti, abilisti o omolesbobitransfobici. Si invita inoltre chiunque parteciperà, inclusi gli operatori dell’informazione, a tutelare la privacy delle persone presenti chiedendo esplicitamente il consenso prima di scattare fotografie o registrare video, oppure provvedendo a oscurare i volti".

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