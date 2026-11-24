Sono 34 le misure personali, tra custodie cautelari e arresti in flagranza, eseguite dalla Guardia di finanza di Firenze dal gennaio 2025 nell'ambito delle attività di contrasto al narcotraffico. Nello stesso periodo sono stati sequestrati oltre 203 chilogrammi di sostanze stupefacenti e beni per un valore complessivo superiore a 2,5 milioni di euro.

Le indagini, condotte dai militari del Gico del Nucleo di polizia economico-finanziaria e coordinate dalla Direzione distrettuale antimafia di Firenze, hanno riguardato organizzazioni attive nei circuiti del traffico internazionale di droga, con interventi soprattutto nelle province di Firenze e Pisa.

Accanto al sequestro degli stupefacenti, l'attività investigativa si è concentrata sulla ricostruzione dei flussi finanziari e sull'individuazione dei patrimoni riconducibili ai profitti illeciti. I provvedimenti, disposti dai gip del Tribunale di Firenze su richiesta della Dda, hanno interessato denaro contante, automobili di lusso, immobili, locali commerciali e partecipazioni societarie in attività di ristorazione e ricettive nel territorio fiorentino.

Per seguire i movimenti del denaro e individuare eventuali investimenti dei proventi del traffico, la Guardia di finanza ha utilizzato anche lo strumento di analisi Molecola 2.0, valorizzando report e atti d'impulso della Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo e dello Scico.

L'obiettivo, spiega la Guardia di finanza, è intervenire non soltanto sulla distribuzione delle sostanze stupefacenti, ma anche sulla ricchezza generata dal mercato illecito, impedendo che venga reinvestita in attività economiche e patrimoni apparentemente legali.

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