Si chiude la bella rassegna teatrale per famiglie Dire Fare Teatrare. Al Minimal Teatro di Empoli domenica 29 novembre in scena Pierino e il lupo della compagnia Pupi di Stac, ultimo spettacolo della programmazione.

I genitori di Pierino sono amanti del teatro e lo frequentano assiduamente; in queste occasioni lasciano il piccolo in campagna dal nonno. E’ un bel posto all’aria aperta ma il vecchio è molto apprensivo e il ragazzo è costretto intorno a casa e non ha che fare. Conosce un uccellino, la papera e un asinello; ci sono anche le galline… ma che noia! Gli torna in mente una storia che la mamma gli aveva riferito dopo averla vista e sentita ad un concerto. Vuole raccontarla al pubblico, ci sono anche le bestiole giuste, però deve ricorrere ad uno zio musicista che vive poco distante dal nonno per comprendere meglio l’abbinamento fra i personaggi animali e le voci degli strumenti. Il Maestro dà le giuste spiegazioni e mette il disco della musica aprendo le finestre di casa. Si rappresenta dunque il Pierino e il Lupo di Prokofiev, fedelmente, con brevi interruzioni e gag intese ad aumentare la comprensione dell’opera. Pierino è soddisfatto del racconto e quando torna la mamma per riaccompagnarlo a casa le chiede subito che spettacolo abbia visto la sera prima. La donna lo riferisce subito e al momento non capisce bene questa sua curiosità. Invece Pierino è felice: la prossima volta racconterà ai piccoli spettatori il Carnevale degli Animali! E su queste note finali la mamma promette al bimbo che comincerà a portarlo con sé a teatro.

Età consigliata: 5-10 anni. La rassegna è promossa dal Comune di Empoli, insieme a Fondazione Toscana Spettacolo, con la direzione artistica della compagnia teatrale empolese Giallo Mare Minimal Teatro. Gli spettacoli si terranno presso il Minimal Teatro di Empoli (via P.Veronese 10) in due repliche alle 15.30 e alle 17.30. Per informazioni e prenotazioni si può telefonare ai numeri 0571 / 81629 – 83758, o scrivere all'indirizzo e-mail biglietteria@giallomare.it. Il biglietto costa € 4.50. È gradita la prenotazione.

Fonte: Giallo Mare Minimal Teatro - Ufficio stampa

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