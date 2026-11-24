Pietro Fabbri, storico interprete del Teatro della Tosse, veste i panni del burattino di Carlo Collodi in Pinocchio illustrato, in scena domenica 29 novembre 2026 alle ore 17 al Quaranthana – Teatro Comunale di San Miniato, a Corazzano. Dopo I musicanti di Brema. Il viaggio continua! e L’avventura della Freccia Azzurra, lo spettacolo è il terzo appuntamento di Sognare Teatro – Famiglie, la rassegna del Teatrino dei Fondi dedicata a bambine, bambini e alle loro famiglie.

Pinocchio Illustrato è ispirato a uno dei libri più conosciuti e letti della letteratura per l’infanzia, che è stato tradotto in moltissime lingue e proposto in innumerevoli versioni cinematografiche e teatrali.

(Foto Ilaria Costanzo)

Pinocchio, il burattino, salirà sul palco e, con l’aiuto di pupazzi e oggetti di scena, racconterà le sue avventure ai più piccoli: l’incontro con i due furboni del Gatto e la Volpe e con lo spaventoso pescecane, ci racconterà poi della bella Fata Turchina e dei buoni consigli del Grillo Parlante e di tutti gli altri personaggi della storia. Pinocchio avrà bisogno dell’aiuto di tutti per ricordare le molte avventure e i personaggi incontrati.

Il testo e la regia sono di Amedeo Romeo, le scene e le illustrazioni di Paola Ratto. A firmare il costume di Pinocchio è Emanuele Luzzati. Lo spettacolo è consigliato dai 4 anni.

Dopo la pausa natalizia, la rassegna riprenderà domenica 10 gennaio 2027 alle 17 con Lea. Un’altra giornata emozionante di Sipario Toscana.

Informazioni e prenotazioni al 370 3687878 o all’indirizzo comunicazione@teatrinodeifondi.it.

Biglietti

Biglietti: 7 euro - adulti // 5 euro per i bambini

Quaranthana Teatro Comunale di San Miniato

via Zara 58, Corazzano (PI).

Per informazioni e prenotazioni: 370 3687878 - 0571 462835 - comunicazione@teatrinodeifondi.it - www.quaranthana.it - www.teatrinodeifondi.it

Fonte: Teatrino dei fondi

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