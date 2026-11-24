Presidio davanti alla sede della Regione Toscana, in piazza Duomo a Firenze, contro il progetto per la realizzazione di un impianto agrivoltaico a Ribolla, in provincia di Grosseto. La mobilitazione, promossa dal collettivo Ribolla Stop Genocide, chiede l'interruzione del procedimento autorizzativo, contestando il collegamento della società con il gruppo israeliano Shikun & Binui.

Nino Quaresima, rappresentante del collettivo, ha spiegato che la protesta nasce dalla volontà di impedire investimenti sul territorio da parte della società: "Non vogliamo che un'impresa che è nella lista nera delle Nazioni unite venga a investire il suo denaro sporco di sangue sui nostri territori".

Secondo Quaresima, le iniziative intraprese hanno già prodotto un primo risultato, con il blocco della procedura di autorizzazione unica ambientale. Il collettivo chiede ora alla Regione di ritirare in autotutela il provvedimento ambientale già rilasciato: "Ora crediamo che sia opportuno che la Regione ritiri in autotutela l'autorizzazione ambientale già data alla luce delle perplessità che noi gli abbiamo manifestato".

Tra le criticità sollevate figurano la localizzazione dell'impianto in un'area Dop e Igp e le modalità di valutazione dell'impatto complessivo, effettuata considerando anche altri progetti. Secondo il rappresentante del collettivo, l'analisi avrebbe preso in esame un raggio territoriale inferiore rispetto a quello normalmente utilizzato dalla Regione.

Al presidio hanno partecipato anche Firenze per la Palestina e Sanitari per Gaza. Silvia Casucci, esponente di Firenze per la Palestina, ha chiesto alla Regione di intervenire sul progetto: "Un'iniziativa che riguarda tutti: dobbiamo chiedere al presidente della Regione di sospendere il finanziamento all'agrivoltaico in Toscana dietro al quale si cela una società israeliana".

Casucci ha inoltre richiamato il rispetto del diritto internazionale, affermando: "Riguarda tutti perché dobbiamo attenerci al diritto internazionale e non possiamo finanziare un'azienda che ha partecipato a un genocidio"