“Una decisione che faccio davvero fatica a comprendere. Quando una persona ha un arresto cardiaco, non conta chi governa o chi sta all’opposizione. Conta che qualcuno sappia intervenire. E quei minuti possono fare la differenza tra la vita e la morte”.

Così Bernard Dika, sottosegretario alla Presidenza della Regione Toscana e coordinatore di Giovanisì, commenta la bocciatura al Senato dell’emendamento collegato alla cosiddetta Legge Bove, nata dopo l’arresto cardiaco che colpì l’ex calciatore della Fiorentina.

“In Toscana abbiamo dimostrato che si può fare. Con Giovanisì abbiamo creato Giovanisicuri: oltre 12mila ragazze e ragazzi di 60 istituti superiori hanno già imparato gratuitamente le manovre di rianimazione e l’utilizzo del defibrillatore. Perché non basta avere un defibrillatore appeso a una parete. Serve qualcuno che sappia usarlo. E grazie alla collaborazione con il mondo del volontariato abbiamo confermato e ampliato il progetto anche per questo anno scolastico”.

“La vicenda di Edoardo Bove ci ha ricordato quanto possa essere improvvisa un’emergenza. La prossima persona da soccorrere potrebbe essere un nostro figlio, un amico, un genitore. Per questo mi auguro che il Parlamento trovi un accordo e le risorse necessarie per portare avanti la Legge Bove. Salvare una vita non può essere una questione di maggioranza e opposizione. Ogni ragazzo italiano dovrebbe avere la possibilità di imparare a farlo”, conclude Dika.

Fonte: Ufficio Stampa

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