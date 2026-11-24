Si è svolto a Rimini, dal 20 al 22 Novembre, il 36° Congresso Nazionale dell’Associazione Italiana Radioterapia e Oncologia clinica (AIRO), occasione di confronto scientifico sulle prospettive e sulle sfide future della radioterapia oncologica, con un impegno comune verso percorsi di cura sempre più attenti alle esigenze dei pazienti.

La Struttura operativa complessa di Radioterapia Firenze dell’ospedale Santa Maria Annunziata (OSMA), diretta dalla dottoressa Silvia Scoccianti, che da qualche mese è anche alla guida del Dipartimento Oncologico aziendale, ha partecipato attivamente ai lavori congressuali e ai gruppi di lavoro.

Sono stati presentati importanti contributi nell’ambito della NeuroOncologia con una relazione su invito riguardo ai Gliomi a basso grado, tenuta dalla stessa Scoccianti, in una sessione che ha previsto il dialogo tra alcuni dei massimi esperti di tumori cerebrali in Italia.

Sono stati condivisi inoltre i risultati di tre studi multicentrici italiani, coordinati dallo stesso centro, sull’utilizzo di radiochirurgia per metastasi cerebrali, con relazioni da parte delle dottoresse: Camilla Delli Paoli, Fiammetta Meacci e Lucia Pia Ciccone.

Infine è stata presentata dalla dottoressa Scoccianti una survey nazionale sui Gliomi a basso grado, frutto di una collaborazione AIRO con altre due importanti società scientifiche: Società Italiana di NeuroChirurgia (SINCH) e Associazione Italiana di NeuroOncologia (AINO).

I contributi scientifici presentati al Congresso confermano il ruolo attivo della Radioterapia dell’OSMA nello sviluppo della ricerca e dell’innovazione in ambito oncologico, con particolare attenzione allo studio e al trattamento dei tumori encefalici primitivi e metastatici, nell’ottica di promuovere percorsi terapeutici sempre più efficaci e personalizzati.

Fonte: Asl Toscana Centro - Ufficio stampa

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