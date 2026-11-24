Le commissioni Sviluppo economico e rurale, presieduta da Brenda Barnini (Pd) e Ambiente e territorio, presieduta da Gianni Lorenzetti (Pd), hanno licenziato ieri sera (lunedì 23 novembre) in seduta congiunta la proposta di legge recante disposizioni in materia di aree idonee e di semplificazione dei regimi amministrativi per la realizzazione di impianti di produzione di energia alimentati da fonti rinnovabili.

Il provvedimento normativo, che passa ora all’esame dell’Aula ed è all’ordine del giorno della seduta di domani, mercoledì 25 novembre, riunisce le due proposte di legge arrivate all’esame delle commissioni originariamente presentate dalla Giunta regionale, la prima per l’individuazione delle aree idonee alla realizzazione di impianti e la seconda per la semplificazione amministrativa.

È stato approvato a maggioranza, con il voto favorevole di Partito democratico, Casa riformista, Alleanza verdi e sinistra e Movimento 5 stelle, con l’astensione di Fratelli d’Italia, che ha espresso voto di astensione anche su tutti gli emendamenti della maggioranza.

Oltre 30 emendamenti approvati

Nella lunga seduta di ieri pomeriggio, è stata approvata, una corposa serie di emendamenti (oltre trenta) della maggioranza (dei presidenti Barnini e Lorenzetti, di Casa riformista, Alleanza verdi e sinistra, Movimento 5 stelle) e anche alcuni dell’opposizione (Fratelli d’Italia, che ne aveva presentati quindici).

Gli emendamenti introdotti da Barnini e Lorenzetti riguardano le condizioni per il riconoscimento dell’idoneità delle aree destinate alla realizzazione di impianti per autoconsumo; la garanzia dell’invarianza idraulica delle aree interessate; la tutela degli itinerari escursionistici e culturali del territorio regionale; l’innalzamento delle quote del valore economico della produzione attesa da destinare ad attività di supporto ai Comuni; la ridefinizione di un Tavolo permanente per la transizione energetica; l’introduzione di specifiche disposizioni a tutela degli oliveti destinati a produzioni agricole di qualità; specifiche misure di semplificazione per la realizzazione di impianti fotovoltaici destinati all’approvvigionamento energetico delle imprese insediate nel territorio regionale.

E ancora: misure di semplificazione volte a favorire l’autoconsumo attraverso l’innalzamento delle soglie di potenza previste; l’estensione delle verifiche sul frazionamento artificioso degli impianti alimentati da fonti rinnovabili anche agli interventi realizzati in regime di attività libera; il rafforzamento delle garanzie finanziarie relative alla dismissione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili e al ripristino dello stato dei luoghi; la valorizzare del ruolo delle amministrazioni comunali nella programmazione e nel governo della transizione energetica, riconoscendo agli enti locali la possibilità di contribuire attivamente all’individuazione delle aree maggiormente vocate all’installazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili.

Gli emendamenti di Casa riformista hanno riguardato l’estensione delle misure a tutela del patrimonio storico, culturale paesaggistico della Toscana riconosciuto dall'UNESCO; interventi tesi a favorire l'installazione di impianti fotovoltaici sulle coperture dei manufatti ad uso agricolo; interventi per evitare duplicazioni nel computo delle SAU (Superfici agricole utilizzate); la semplificazione degli adempimenti documentali previsti per la realizzazione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili e di accumulo energetico che non interessano le SAU; l'installazione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili nelle aree destinate a parcheggio.

Alleanza verdi e sinistra è intervenuta sul testo normativo per prevedere ulteriori aree idonee dell’articolo 3 le recinzioni, comprese quelle situate in aree agricole, per gli impianti fotovoltaici verticali; per rendere idonee le aree agricole abbandonate da almeno cinque anni; relativamente alla possibilità di province e città metropolitana di proporre l’innalzamento delle percentuali di SAU; per l’introduzione di una specifica misura di semplificazione per la realizzazione di impianti fotovoltaici destinati all’approvvigionamento energetico delle imprese insediate nel territorio regionale; per misure di semplificazione per la realizzazione di impianti geotermici.

Con il Movimento 5 stelle ha apportato un emendamento per misure di semplificazione per la realizzazione di impianti fotovoltaici e agrivoltaici.

Dal Movimento 5 stelle anche emendamenti per valorizzare il ruolo delle amministrazioni comunali nella programmazione e nel governo della transizione energetica, riconoscendo agli enti locali la possibilità di contribuire attivamente all’individuazione delle aree maggiormente vocate all’installazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili.

Sono stati approvati all’unanimità anche alcuni emendamenti di Fratelli d’Italia, in particolare per la promozione di autoproduzione e autoconsumo nei poli industriali; per favorire l’autoproduzione di centri di elaborazione dati, che sono impianti altamente energivori; per prevedere il ricorso ad un meccanismo perequativo per il trasferimento statistico di determinate quantità di potenza da fonti rinnovabili tra la Regione Toscana e altre regioni italiane; per subordinare l’idoneità delle aree agricole abbandonate alla presentazione di un Piano colturale agrivoltaico.

Le linee principali della proposta di legge. Con questo provvedimento si punta all’obiettivo di perseguire una “conversione energetica giusta, inclusiva e socialmente equa, che assicuri l’attuazione del principio della neutralità climatica al 2050, azzerando, entro quella data, la dipendenza dalle fonti fossili”, secondo le strategie indicate dal Green Deal europeo. Il raggiungimento della neutralità climatica entro il 2050 necessita di vedere assicurato il pieno conseguimento dell’obiettivo regionale al 2030 di una potenza aggiuntiva pari ad almeno 4,25 gigawatt da fonti rinnovabili rispetto al 31 dicembre 2020.

Lo sviluppo delle energie rinnovabili, in una logica di generazione distribuita, rappresenta, come si legge nel preambolo, “una concreta politica di pace, posto che si pone l’obiettivo di minimizzare l’utilizzo dei combustibili fossili, che sono la causa principale non solo della crisi climatica in atto, ma anche dei conflitti che interessano il pianeta”; lo sviluppo della produzione di energia rinnovabile “rafforza la resilienza del sistema produttivo statale e regionale, anche in considerazione della crisi energetica determinatasi in conseguenza delle gravi conflittualità in corso, perseguendo l’obiettivo, in una logica di sostenibilità, dell’indipendenza energetica, con conseguente incremento della sicurezza della catena di approvvigionamento e dell’occupazione ad essa correlata nonché dell’abbassamento e stabilizzazione dei costi energetici per le famiglie e le imprese”.

A livello nazionale – con il decreto legislativo 25 novembre 2024, n.190 (Disciplina dei regimi amministrativi per la produzione di energia da fonti rinnovabili) –, sono state individuate aree 'idonee' definite tali per il loro “elevato potenziale atto a ospitare l’installazione di impianti di produzione elettrica da fonte rinnovabile, anche in presenza di determinate condizioni tecnico-localizzative” ed è stato demandata alle Regioni l’individuazione di ulteriori tipologie di aree idonee nei propri territori.

Si punta a garantire la transizione energetica, definendo le aree idonee, in particolare per le fonti rinnovabili solare, eolica e idroelettrica, da biogas e da biometano, per le quali è necessario assicurare una corretta diffusione nel contesto paesaggistico ed ambientale.

Si vuole favorire la realizzazione di impianti da fonti rinnovabili destinati alla configurazione di autoconsumo singolo e collettivo diffuso e, in particolare, alle Comunità energetiche rinnovabili (CER) quali modelli di economia sostenibile basati sulla generazione distribuita, sul consumo consapevole di energia e sul contrasto alla povertà energetica, nonché come efficace contributo al conseguimento degli obiettivi del Green New Deal Europeo.

Si prevedono le opportune forme di costante monitoraggio dello sviluppo degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili a livello comunale, provinciale, metropolitano e regionale per assicurare il raggiungimento degli obiettivi di decarbonizzazione. La conversione energetica dovrà avvenire nel rispetto dei valori paesaggistici, storici e artistici del territorio toscano come individuati dal piano di indirizzo territoriale, avente valenza di piano paesaggistico regionale (PIT-PPR).

Si afferma che la continuità delle attività colturali e pastorali costituisce “elemento funzionale essenziale dell’impianto agrivoltaico e deve essere assicurata per l’intera durata di esercizio dell’impianto”. A tale fine la proposta di legge introduce il piano colturale agrivoltaico che, oltre a riportare il quadro tecnico-agronomico costituisce lo strumento tecnico-agronomico di riferimento per documentare e rendere verificabile nel tempo la permanenza di tale condizione e la conservazione della produttività agricola.

Sono state accolte o parzialmente accolte le raccomandazioni del Consiglio delle autonomie locali, nonché alcune delle condizioni formulate nel parere espresso in data 27 ottobre 2026.

Vengono introdotte misure di semplificazione procedurale, concentrandosi sugli impianti di minore potenza, che hanno caratteristiche di migliore compatibilità di inserimento nel territorio regionale e maggiormente idonei ad assicurare una transizione energetica inclusiva e socialmente equa.

In relazione alla fonte eolica e al suo contributo al conseguimento degli obiettivi di decarbonizzazione, si favoriscono, in particolare, per il loro minor impatto paesaggistico, gli impianti mini-eolici; in relazione alla fonte geotermica si rafforzano le forme di semplificazione procedurale per le sonde geotermiche che non prevedono l’estrazione di fluidi dal sottosuolo. Si precisano le caratteristiche minime di sostenibilità che gli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili devono presentare per il corretto inserimento nel contesto territoriale di riferimento.

Fonte: Toscana Consiglio Regionale

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