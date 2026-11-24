Sgomberata e rioccupata nel giro di un'ora l'area degli Orti urbani di Livorno. L'intervento delle forze dell'ordine è scattato nella mattinata di oggi, 24 novembre, con la presenza di agenti e dirigenti della Questura.

Sul posto è arrivato anche un rappresentante dell'ufficio vendite giudiziarie, che ha effettuato un sopralluogo verificando che l'immobile fosse libero da persone. Al termine dell'ispezione, alle 6.50, sono stati apposti cartelli per segnalare che l'area è sottoposta a custodia giudiziaria e nastro bianco e rosso a chiusura dei tre ingressi.

La situazione è però cambiata poco dopo. Intorno alle 7.45, secondo quanto riferito dalla Questura, un gruppo di circa venti persone è riuscito a entrare nuovamente nell'area, rioccupandola.

I componenti del gruppo saranno denunciati dalla Digos per il reato di occupazione.

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