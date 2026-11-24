Un uomo di 50 anni, residente a Calenzano e già noto alle forze dell'ordine, è stato arrestato dai carabinieri a Sesto Fiorentino dopo aver aggredito un soccorritore del 118 e danneggiato un'ambulanza. L'episodio è avvenuto nella tarda serata di sabato 20 novembre, all'esterno di un circolo di via Matteotti, dove l'uomo, in evidente stato di ebbrezza, aveva provocato una lite con altri avventori.

A chiedere l'intervento dei sanitari è stato il responsabile del locale. All'arrivo dei soccorritori, il 50enne ha però rifiutato l'assistenza e ha iniziato a inveire contro di loro. La situazione è ulteriormente degenerata con l'arrivo di un'ambulanza medicalizzata: l'uomo ha colpito ripetutamente la carrozzeria del mezzo, provocando un'ammaccatura.

Quando l'autista soccorritore ha cercato di riportarlo alla calma, il 50enne lo ha colpito con un pugno alla tempia, tentando poi di aggredirlo nuovamente e di morderlo. Gli altri operatori sanitari sono riusciti a trattenerlo fino all'arrivo dei carabinieri dell'Aliquota Radiomobile della Compagnia di Signa, inviati dalla Centrale operativa.

I militari hanno immobilizzato l'uomo e proceduto all'arresto per lesioni personali ai danni di un operatore sanitario. Il soccorritore è stato trasportato all'ospedale di Careggi, dove è stato medicato e giudicato guaribile in 14 giorni.

Su disposizione della Procura della Repubblica di Firenze, il 50enne è stato posto agli arresti domiciliari. Nella mattinata del 23 novembre, il giudice del Tribunale di Firenze ha convalidato l'arresto al termine dell'udienza

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