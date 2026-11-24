Interventi coordinati per la riqualificazione del Villaggio Apes San Giusto e delle aree limitrofe, con il rifacimento della viabilità interna, la realizzazione di una nuova piazza pubblica, un campo da basket e pallavolo, nuovi parcheggi, aree verdi e collegamenti ciclabili. È entrato nella fase operativa il programma di trasformazione urbana, con quattro cantieri seguiti da Pisamo per conto del Comune di Pisa nell'ambito del progetto 'Binario 14 – Sostenibilità e socialità', cofinanziato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri attraverso il Programma straordinario di interventi per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie oltre che dal Comune di Pisa.

Le opere interessano sia gli spazi esistenti attorno ai fabbricati di edilizia residenziale pubblica del Villaggio Apes San Giusto, sia aree esterne attualmente inutilizzate, con l'obiettivo di riorganizzare la viabilità, incrementare le dotazioni di verde pubblico e realizzare nuovi luoghi destinati alla socialità e alle attività sportive.

Il complessivo piano di riqualificazione ha preso avvio nel maggio scorso ed è entrato nel vivo dopo il completamento dei 24 nuovi alloggi di edilizia popolare di via da Morrona. Contestualmente è stata effettuata la demolizione dei due palazzi di via Quarantola, sull'area nella quale sono in corso i lavori per realizzare la nuova piazza.

L'investimento complessivo per l'intero programma di interventi ammonta a 3.640.800 euro.

I progetti sono stati illustrati questa mattina nel corso di una conferenza stampa organizzata direttamente al Villaggio San Giusto, alla presenza del sindaco di Pisa Michele Conti, dell'assessore ai lavori pubblici Virginia Mancini, del presidente di Pisamo Alberto Giovannelli e dei tecnici che stanno seguendo gli interventi. Attraverso l'esposizione delle planimetrie e dei rendering progettuali sono state presentate le opere previste nelle diverse aree interessate. I lavori per la riqualificazione dell'area ex Ferrovie di via Quarantola sono iniziati a giugno, quelli del progetto Green and Fun Connection il 5 ottobre, mentre il cantiere per la nuova piazza è stato avviato il 12 ottobre.

"Stiamo realizzando un intervento di riqualificazione urbana di grande portata, che cambierà profondamente il volto di questa parte della città - dichiara il Sindaco di Pisa, Michele Conti. - Parliamo di quattro grandi cantieri che interessano contemporaneamente strade, parcheggi, aree verdi, spazi pubblici e impianti sportivi. Non ci limitiamo a sistemare quello che già esiste, ma realizziamo nuove infrastrutture e nuovi luoghi a disposizione dei cittadini, recuperando anche aree rimaste inutilizzate. È un investimento importante, con il quale vogliamo aumentare le modalità di connessione di questo quartiere e contestualmente dare al Villaggio San Giusto una nuova organizzazione degli spazi pubblici per migliorare la qualità della vita dei residenti. Una nuova piazza dove incontrarsi, un campo dove i ragazzi potranno praticare sport, secondo un modello che stiamo portando avanti in ogni quartiere della città, strade e parcheggi rinnovati, più verde e collegamenti ciclo-pedonali più funzionali: sono opere che rispondono alle esigenze quotidiane delle famiglie e che contribuiranno a rendere il quartiere più vivibile, ordinato e accogliente. Dopo i lavori di riqualificazione eseguiti negli scorsi anni sulle abitazioni del villaggio, stiamo intervenendo sugli spazi che le circondano, perché un quartiere si riqualifica davvero quando si migliorano le case, le infrastrutture ed i servizi. Stiamo portando avanti un progetto di trasformazione che interessa una parte importante della città e che sta prendendo forma attraverso cantieri aperti e risultati concreti. È questa la direzione che abbiamo scelto: programmare gli interventi, individuare le risorse necessarie e realizzare opere destinate a durare nel tempo. Il Villaggio San Giusto è un quartiere che merita attenzione e investimenti, e con questi lavori vogliamo consegnare ai residenti spazi nuovi, servizi migliori e una prospettiva concreta di rinnovamento".

"E’ una programmazione che consente di intervenire contemporaneamente su diverse aree del Villaggio San Giusto – dichiara l'assessore ai lavori pubblici Virginia Mancini. - Il rifacimento di oltre 7.400 metri quadrati di strade, la sistemazione delle aree verdi e dell'illuminazione, la realizzazione della nuova piazza e del campo polivalente, insieme al recupero di quasi 8.000 metri quadrati nell'area adiacente al binario del People-Mover che il Comune ha acquistato da RFI, rappresentano un insieme di opere di dimensioni significative. Particolare attenzione è stata dedicata anche alla funzionalità degli spazi, con nuovi collegamenti pedonali e ciclabili, una migliore organizzazione della sosta e interventi sulla raccolta delle acque piovane. I lavori procedono secondo una programmazione condivisa tra l’Ufficio tecnico comunale e Pisamo, con l'obiettivo di completare gli interventi entro i primi Marzo 2027. Si tratta di opere che permetteranno di migliorare in maniera concreta la fruibilità degli spazi e i servizi a disposizione dei residenti".

"Pisamo è qui con un ruolo preciso – ha dichiarato Alberto Giovannelli presidente di Pisamo - realizzare, per conto del Comune di Pisa, le opere di "Binario 14 – Sostenibilità e socialità". Un progetto complesso e di grande portata che trasformerà un intero quartiere nel segno della maggiore vivibilità: siamo orgogliosi di dare corso al progetto, mettendo in campo ogni giorno le nostre professionalità, seguendo passo dopo passo ogni dettaglio dei lavori. Per Pisamo questo non è solo un lavoro da eseguire: è una responsabilità verso chi vive in questo quartiere e che ringraziamo per la pazienza. Il nostro obiettivo è consegnare spazi di qualità, che i residenti sentano davvero propri e che durino nel tempo".

Nuova piazza pubblica in via Quarantola, campo sportivo e aree verdi

Riguardo alla nuova piazza, i cui lavori hanno preso avvio lo scorso 12 ottobre, è prevista la realizzazione di una nuova area pubblica in via Quarantola, destinata a diventare uno spazio di incontro e aggregazione per i residenti. L’intervento, del valore di 464.800 euro, comprende la realizzazione due aree di forma semicircolare, con pavimentazioni in masselli autobloccanti drenanti ed asfalto natura, sul bordo delle zone saranno collocate panchine in muratura con sedute in pietra. Le piazze saranno collegate alla mobilità pedonale mediante marciapiedi esistenti di via Quarantola e rete ciclabile del Villaggio attraverso nuovi viali pedonali, anch'essi pavimentati in asfalto natura. Sul percorso occidentale sarà inoltre realizzato un pergolato in legno sostenuto da pilastri in muratura. Le opere comprendono anche la realizzazione di alcuni posti auto e del capolinea per autobus, l'installazione di nuovi pali per l'illuminazione, l'adeguamento della rete di raccolta delle acque meteoriche e la sistemazione delle pavimentazioni stradali. È prevista inoltre la costruzione di un vano tecnico per ospitare gli impianti che erano ubicati in aderenza uno fabbricato oggi demolito.

Altra zona d’intervento è quella in adiacenza della nuova piazza dove sarà realizzato anche un nuovo campo sportivo polivalente destinato alle attività sportive e ricreative. L’intervento del valore di 234.000 euro prevede la sistemazione di quattro aree verdi di superficie complessiva di circa 900 metri quadrati sul quale verranno poste a dimora 30 nuove alberature ed in questa zona verrà realizzato anche un nuovo un campo da basket e pallavolo. Il campo con finitura colorata sarà completo di illuminazione e reti di protezione. Insieme alla nuova piazza, il campo polivalente contribuirà alla creazione di un'area pubblica dedicata alla socialità, allo sport e alla fruizione degli spazi aperti.

Green and Fun Connection. Nuovi asfalti e illuminazione.

I lavori sono iniziati lo scorso 5 ottobre. Il progetto è articolato su tre settori d’intervento in cui il primo riguarda la sistemazione della viabilità interna e delle aree verdi attorno ai fabbricati residenziali del Villaggio San Giusto. L'intervento, del valore di 935.000 euro, prevede il rifacimento di 7.420 metri quadrati di pavimentazione stradale, attraverso la fresatura dell'asfalto esistente e la posa di nuove pavimentazioni stradali sia sulle strade principali che su quelle secondarie del quartiere. Contestualmente sarà riorganizzato il sistema di regimazione delle acque meteoriche mediante installazione di nuove caditoie e canalette di drenaggio e saranno riorganizzate le aree di sosta. Una parte significativa dell'intervento riguarda la sistemazione delle aiuole che ospitano le alberature stradali esistenti. Verranno ampliate le dimensioni delle aiuole alla bese degli alberi per favorire la stabilità dell’apparato radicale e la conservazione delle piante ad alto fusto. Sono previsti anche i rifacimenti delle aiuole tra i palazzi con il rifacimento completo delle cordonature dei tredici grandi spazi verdi che sono disposti tra i palazzi, quali pertinenze condominiali. È inoltre previsto il potenziamento dell'illuminazione pubblica mediante nuovo sistema di illuminazione a led con corpi illuminati sospesi su cavi aerei o su nuovi sostegni. Completa il progetto la realizzazione di un nuovo percorso ciclopedonale posto sul retro dei palazzi lungo via Fra Mansueto che colleghi la nuova piazza di via Quarantola al parco recentemente realizzato a sud del villaggio.

Aree verdi a Sud-Ovest del Villaggio San Giusto.

Sono previste, importo complessivo di 280.000 euro, le opere di riqualificazione delle zone a verde poste a Sud-Ovest del Villaggio con forma ad “L” per una superficie di circa 1400 metri quadrati. I lavori prevedono la sistemazione del verde con piantumazione di 27 nuovi alberature, realizzazione di un tratto di pista ciclabile che si collega al percorso esistente oltre alla realizzazione di 18 parcheggi pertinenziali ed un nuovo impianto di illuminazione pubblica con 13 nuovi punti luce.

Pista Ciclabile di via Santi Efisio e Potito

Questo lavoro, con spesa complessiva di 151.000 euro, riguarda la realizzazione di tratto di pista ciclabile di circa 220 metri di nuovo percorso ciclabile in sede propria, in modo da ampliare la rete della mobilità sostenibile in direzione est, in direzione dell’asse ciclabile di via dell’Aeroporto ed in continuità con quanto realizzato nel parco a sud del Villaggio di San Giusto. Lungo la viabilità verrà mantenuta la possibilità di sosta sul lato verso nord, mentre la circolazione viaria sarà mantenuta a unico senso di marcia. I lavori prevedono la realizzazione di una nuova corsia ciclabile bidirezionale, sul lato sud, con larghezza 2,5 metri protetta da cordolo prefabbricato in calcestruzzo di mezzo metro.

Area ex Ferrovie di via Quarantola: parcheggi e verde pubblico

Poco distante dal Villaggio San Giusto, sempre lungo via Quarantola, è in corso un intervento di riqualificazione di una vasta area dismessa, precedentemente acquistata dal Comune di Pisa dalle Ferrovie dello Stato. L'area, situata lungo i binari del People Mover e utilizzata in passato dalle Ferrovie come deposito di vagoni ferroviari fuori servizio, sarà completamente recuperata e trasformata in uno spazio destinato a parcheggi, verde pubblico e percorsi pedonali. L'intervento rientra nel progetto complessivo “Binario 14 – Sostenibilità e socialità” e contribuirà alla riqualificazione di questa parte della città.

Il cantiere, avviato lo scorso 25 maggio, è in avanzato stato di esecuzione e prevede un investimento di 1.576.000 euro. I lavori interessano una superficie complessiva di 7.876 metri quadrati e comprendono la realizzazione di 52 parcheggi pertinenziali, una nuova viabilità interna con pavimentazione in asfalto e una rotatoria per l'inversione del senso di marcia. Una parte significativa dell'area, pari a 2.562 metri quadrati, sarà destinata a verde pubblico, con la piantumazione di 53 alberi e la realizzazione di nove collinette verdi, alte fino a due metri, con funzione di schermatura rispetto al traffico ferroviario.

Il progetto comprende inoltre 1.000 metri quadrati di percorsi pedonali e marciapiedi, con sette piccole piazze circolari, tredici panchine e fontanelle. L'illuminazione sarà garantita dall'installazione di 51 nuovi punti luce, distribuiti lungo i percorsi e nelle aree verdi. L'intervento consentirà di restituire alla fruizione pubblica un'area rimasta a lungo inutilizzata, creando nuovi spazi verdi, parcheggi e collegamenti pedonali a servizio della zona.

Fonte: Comune di Pisa - Ufficio Stampa

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