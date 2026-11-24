Un uomo di 59 anni è stato condannato a dieci anni di reclusione dal tribunale di Prato per la violenza sessuale ai danni di una giovane dipendente. La pena corrisponde a quella richiesta dalla Procura, che ha reso nota la sentenza. I fatti contestati risalgono al 15 dicembre 2025 e sarebbero avvenuti all'interno di un laboratorio a Prato.

Secondo la ricostruzione accusatoria, l'uomo avrebbe invitato la dipendente a trattenersi sul posto di lavoro oltre l'orario previsto, offrendole successivamente una minestra nella quale sarebbe stata disciolta una sostanza a base di benzodiazepine, indicata nell'inchiesta come droga dello stupro. La sostanza avrebbe provocato nella giovane uno stato di incoscienza, durante il quale si sarebbe consumata la violenza.

A documentare l'accaduto sarebbero state le immagini delle telecamere di videosorveglianza installate nel laboratorio. Al risveglio, la giovane, senza riuscire a comprendere quanto fosse successo, si era recata in ospedale e aveva denunciato l'accaduto. Gli accertamenti medici non avevano evidenziato postumi riconducibili a un'aggressione sessuale.

Le successive indagini, condotte dai carabinieri, avrebbero tuttavia consentito di riscontrare il racconto della vittima e di ricostruire la dinamica dei fatti. Il procedimento si è concluso con la condanna a dieci anni di reclusione.

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