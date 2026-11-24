Sono aumentate le denunce di violenza sulle donne, anche grazie a una maggiore sensibilità sociale. Lo ha affermato la questora di Firenze, Rosaria Amato, intervenendo all'incontro "Il coraggio è donna. Esperienze e testimonianze di chi deve proteggere il Paese", organizzato allo Stabilimento chimico farmaceutico militare nell'ambito del calendario della Toscana delle Donne.

"La violenza sulle donne è un tema ancora grave e sicuramente complesso. Per anni abbiamo insistito con le nostre campagne, e ancora lo facciamo, sulla questione della denuncia, le donne devono denunciare. E oggi i livelli sono molto migliorati, perché è migliorata la sensibilità", ha dichiarato Amato.

La questora ha evidenziato che una maggiore attenzione al problema si sta diffondendo anche nelle comunità straniere, con denunce di abusi familiari, violenze e maltrattamenti. Amato ha però richiamato il ruolo dell'educazione familiare: "Questi uomini sono figli delle donne". Secondo la questora, "c'è un problema probabilmente anche legato alle famiglie e al fatto che non si riesce", in quell'ambito, "a trasmettere la giusta cultura". Un tema che, ha aggiunto, "è un problema che investe anche le donne, perché noi siamo mamme e questi figli crescono nelle nostre famiglie".

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