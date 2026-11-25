Tante realtà di Empoli attive per la Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne. Questa mattina al liceo Il Pontormo è stata inaugurata una panchina rossa con il patrocinio degli Stati Generali delle Donne HUB e il contributo di Fondazione CR Firenze. All'evento erano presenti la dirigente scolastica Filomena Palmesano, l'assessora alle Pari Opportunità Valentina Torrini e la presidente della Commissione Pari Opportunità Maria Cira d'Antuono, l'ex senatrice Vittoria Franco, la psicologa e psicoterapeuta Luisa Fossati, Ilaria Innocenti ed Elena Luna dell'associazione Jonas, la consigliera comunale Cristina Marconi. A seguire alcune riflessioni e momenti di dialogo con le studentesse e gli studenti nell'auditorium del liceo.

Sempre nell'arco della mattinata si è tenuta la manifestazione delle studentesse e degli studenti delle scuole secondarie degli istituti empolesi. La chiusura si è tenuta in piazza Farinata degli Uberti con gli interventi delle ragazze e dei ragazzi, dell'assessora Torrini e dell'assessora alla Scuola Maria Grazia Pasqualetti.

Spi-Cgil e Auser hanno deposto un fiore sulla panchina rossa di piazza del Popolo, da tempo simbolo della lotta contro la violenza di genere. Erano presenti il segretario generale Spi-Cgil Empoli Silvano Pini, il presidente Auser Empoli Donato Petrizzo, le assessore Torrini e Laura Mannucci.

Infine, anche nella frazione di Pontorme è stata inaugurata una panchina rossa a cura dell'associazione Borgo Pontormese e del Centro Aiuto Donna Lilith. Erano presenti nel giardino dentro le mura storiche la presidente del Borgo Pontormese Tiziana Ballarin, la presidente del Centro Aiuto Donna Lilith Eleonora Gallerini, l'assessora Torrini, l'assessore Simone Falorni, la presidente d'Antuono, la consigliera comunale Cristina Marconi e il consigliere comunale Roberto Iallorenzi.

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio Stampa

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