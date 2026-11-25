Una mostra fotografica e un reading per riflettere sulla condizione femminile e sulla violenza contro le donne. È l'iniziativa “I'm every woman”, realizzata dalla fotografa Eva Franceschi, in programma sabato 28 e domenica 29 novembre al Loft19, in via Sonnino 19/21 a Montespertoli, in occasione della Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne del 25 novembre.

L'esposizione raccoglie ritratti di donne che fanno parte della quotidianità dell'autrice: bambine, ragazze, madri, lavoratrici, amiche e nonne. Immagini che, nelle intenzioni di Franceschi, restituiscono una rappresentazione della libertà femminile, attraverso volti e storie di donne che possono vivere, amare ed esprimersi senza paura.

«Donne libere di essere sé stesse, di sorridere, di amare e di vivere senza paura. Sono ognuna di loro, I'm every woman», scrive la fotografa presentando il progetto.

Accanto alla mostra è previsto un reading affidato agli uomini, chiamati a leggere storie di donne che hanno conosciuto la violenza fisica e psicologica, la sopraffazione e la perdita della libertà, comprese quelle uccise da uomini che avrebbero dovuto rispettarle e proteggerle.

Una scelta pensata per coinvolgere direttamente il pubblico maschile nel confronto sul tema. «È un modo per coinvolgerli, per invitarli ad ascoltare e a confrontarsi con una realtà che non può essere considerata soltanto una questione femminile», spiega Franceschi.

L'inaugurazione è fissata per sabato 28 novembre alle 16, con apertura della mostra e reading, accompagnati da un momento di riflessione sul significato del 25 novembre.

L'esposizione sarà visitabile sabato dalle 16 alle 20 e domenica dalle 10 alle 12 e dalle 16 alle 19. L'iniziativa è patrocinata dal Comune di Montespertoli.

Fonte: Ufficio Stampa

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