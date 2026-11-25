Il coraggio di affrontare le sfide della vita, di superare gli ostacoli, di non arrendersi davanti alle difficoltà e, soprattutto, di continuare a credere nel futuro. È questo il filo conduttore della IX edizione della serata annuale dell'Associazione Amici dei Vigili del Fuoco, in programma venerdì 27 novembre 2026 al ristorante La Loggia di Firenze.

Un appuntamento che quest'anno avrà come tema «Il coraggio delle donne» e che vedrà protagoniste due donne che, attraverso percorsi di vita e professionali differenti, rappresentano altrettanti esempi di determinazione, forza e capacità di affrontare le sfide: la giornalista Rai Lucia Goracci e l'atleta paralimpica Ambra Sabatini, alle quali sarà conferito il riconoscimento dell'Associazione.

Due storie diverse, unite dal filo comune del coraggio di vivere: quello di chi affronta situazioni difficili per raccontare al mondo ciò che accade, come nel caso di Lucia Goracci, e quello di chi, attraverso lo sport e la propria esperienza personale, ha saputo trasformare una prova durissima in una nuova opportunità di vita, come Ambra Sabatini.

La presentazione dell'iniziativa si è svolta lunedì 23 novembre nella sede della Fondazione Don Gnocchi di Scandicci, alla presenza dei rappresentanti dell'Associazione e della Fondazione, che hanno illustrato anche il progetto di ricerca al quale sarà destinato il ricavato della serata.

La finalità benefica rappresenta infatti uno degli aspetti più significativi dell'edizione 2026. L'Associazione ha scelto di sostenere il progetto «Dolore nascosto, cura possibile», promosso dalla Fondazione Don Gnocchi, una ricerca che affronta una questione di grande rilevanza clinica e umana: riconoscere e misurare il dolore nelle persone con gravi cerebrolesioni acquisite che, a causa delle proprie condizioni neurologiche, non sono in grado di comunicare verbalmente la sofferenza.

La ricerca coinvolgerà 45 pazienti con grave cerebrolesione acquisita e persistenti difficoltà di comunicazione. Attraverso valutazioni cliniche e strumenti non invasivi, i ricercatori studieranno le reazioni dell'organismo e del sistema nervoso durante le normali attività assistenziali e riabilitative, senza provocare stimoli dolorosi a fini sperimentali.

L'obiettivo è individuare una sorta di «firma del dolore», un insieme di segnali clinici e biologici che possa consentire di riconoscere la sofferenza anche quando non è possibile manifestarla o comunicarla. Una prima fase di ricerca alla quale seguirà lo studio di nuove strategie riabilitative e terapeutiche, con l'obiettivo di contribuire a ridurre il dolore e costruire percorsi di cura sempre più personalizzati. Un progetto che mette al centro la dignità della persona e che offre una risposta concreta anche alle famiglie, spesso costrette a convivere con il difficile interrogativo di non sapere se e quanto il proprio caro stia soffrendo.

La scelta della Fondazione Don Gnocchi come destinataria della raccolta fondi si inserisce pienamente nella missione dell'Associazione Amici dei Vigili del Fuoco, nata per promuovere e mantenere vivi i valori che contraddistinguono da sempre il mondo dei Vigili del Fuoco: solidarietà, altruismo, vicinanza alle persone più fragili, spirito di servizio e capacità di intervenire nelle situazioni più difficili. L'Associazione, costituitasi ufficialmente il 14 ottobre 2024 e cresciuta fino a raccogliere una rete di circa 150 soci e sostenitori, vuole essere un punto di incontro tra persone, esperienze e realtà associative, promuovendo iniziative capaci di generare attenzione, sensibilità e sostegno concreto verso chi ha bisogno.

La serata del 27 novembre rappresenta il momento più significativo di un'attività che si sviluppa durante tutto l'anno e che, attraverso collaborazioni e progetti di solidarietà, intende dare continuità ai valori dei Vigili del Fuoco, uomini e donne che quotidianamente mettono professionalità, coraggio e dedizione al servizio della comunità. Il tema scelto per questa edizione assume inoltre un significato particolare alla vigilia della Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne, celebrata il 25 novembre. Un'occasione per ribadire il valore delle donne, riconoscerne il ruolo nella società e dare visibilità a storie di forza, autonomia e determinazione, senza dimenticare le tante difficoltà e discriminazioni che ancora oggi devono affrontare.

Le dichiarazioni

Paolo Marchese Morello, vicepresidente dell'Associazione Amici dei Vigili del Fuoco: "Il coraggio non coincide necessariamente con il gesto eroico o con l'assenza di paura. Il coraggio si manifesta soprattutto nella vita quotidiana: nella capacità di affrontare l'incertezza, di accettare il cambiamento, di rimettersi in discussione e di continuare a essere se stessi anche quando la società ci spinge a omologarci. È questo il significato più profondo del tema che abbiamo scelto per la nostra iniziativa. Crediamo che il progetto della Fondazione Don Gnocchi interpreti perfettamente questi valori. I ricercatori hanno il coraggio di mettere in discussione ciò che è consolidato, di cercare nuove strade e nuove soluzioni, spinti dall'amore per la salute e per le persone che soffrono. In questo caso lavorano per dare voce a chi non è più in grado di esprimere il proprio dolore. Individuare strumenti che permettano di riconoscere la sofferenza di queste persone, anche quando non possono comunicarla, significa restituire loro attenzione, dignità e possibilità di cura. Per questo abbiamo deciso di sostenere economicamente questa ricerca: perché rappresenta pienamente la nostra idea di solidarietà e di vicinanza al prossimo".

Alessio Spinelli, vicepresidente dell'Associazione Amici dei Vigili del Fuoco, già sindaco di Fucecchio e oggi consulente del presidente della Regione Toscana Eugenio Giani: "Essere qui, nella sede della Fondazione Don Gnocchi, ha per noi un significato importante. Avremmo potuto presentare questa iniziativa in una sede istituzionale, ma abbiamo scelto un luogo dove ci sono persone che soffrono e professionisti che ogni giorno lavorano per alleviarne la sofferenza. È proprio questo il contesto nel quale riconosciamo i valori del volontariato e della solidarietà. Le associazioni come la nostra non devono necessariamente avere un ruolo tecnico o operativo: devono saper stimolare il confronto, richiamare l'attenzione su temi importanti e sostenere obiettivi che la comunità avverte come necessari. È quello che cerchiamo di fare durante tutto l'anno. La nostra iniziativa annuale, "Vivi la vita con coraggio", nasce proprio dalla volontà di tenere vivi i valori dei Vigili del Fuoco: la solidarietà, l'aiuto verso chi è più fragile, la disponibilità a mettersi in gioco e a rischiare anche la propria vita per salvare quella degli altri. Il coraggio è una qualità che oggi merita di essere raccontata e valorizzata. Quest'anno abbiamo scelto di dedicarlo alle donne, riconoscendo due figure che, attraverso le proprie esperienze, testimoniano cosa significhi affrontare la vita con determinazione. Sarà una serata nella quale, davanti a oltre 250 invitati, celebreremo simbolicamente il loro esempio e il loro contributo alla società".

Maria Assunta Gabrielli, direttrice della Fondazione Don Gnocchi: "La Fondazione Don Gnocchi ha da sempre come motto "Accanto alla vita, sempre". Significa essere vicini alle persone e rispondere ai loro bisogni, soprattutto quando si trovano ad affrontare condizioni di particolare fragilità. Le gravi cerebrolesioni acquisite possono determinare situazioni nelle quali la persona non riesce più a comunicare ciò che prova. Per i familiari e per gli stessi professionisti sanitari diventa quindi difficile comprendere quale sia il suo stato emotivo e, soprattutto, se stia provando dolore. Con questo progetto vogliamo cercare di dare una risposta a questa esigenza, attraverso valutazioni cliniche e strumenti non invasivi che ci consentano di studiare le reazioni dell'organismo e del sistema nervoso durante le attività assistenziali e riabilitative. È una ricerca molto importante, perché riguarda persone che hanno bisogno di essere comprese e accompagnate nel loro percorso di cura. Nella nostra struttura accogliamo circa quaranta pazienti adulti e bambini con queste problematiche. L'iniziativa rappresenta quindi un'opportunità concreta per migliorare ulteriormente la risposta ai bisogni dei pazienti e delle loro famiglie. È anche un esempio significativo di collaborazione tra realtà diverse, unite dalla volontà di mettere la persona al centro".

Sergio Baviello, segretario generale dell'Associazione Amici dei Vigili del Fuoco: "La nostra Associazione sta compiendo un salto di qualità. Vogliamo che il legame con il mondo dei Vigili del Fuoco non sia soltanto un riferimento simbolico, ma diventi un'occasione concreta per promuovere iniziative, costruire collaborazioni e sostenere progetti di valore sociale. La serata annuale è il momento più visibile di questo percorso, ma il vero valore dell'Associazione si misura nel lavoro che portiamo avanti durante tutto l'anno. Quest'anno abbiamo scelto di premiare il coraggio delle donne perché crediamo che sia importante riconoscere e valorizzare il loro ruolo, le loro capacità e la loro forza. Lucia Goracci e Ambra Sabatini rappresentano due esempi significativi, due percorsi differenti che meritano attenzione e riconoscimento. Il nostro obiettivo è crescere, coinvolgere sempre più persone e creare nuove sinergie con altre associazioni e realtà del territorio. Siamo convinti che lo spirito dei Vigili del Fuoco, fatto di aiuto, solidarietà e attenzione verso chi si trova in difficoltà, possa diventare un patrimonio condiviso ben oltre il mondo del soccorso. Il nostro impegno non si esaurisce con una cena o con una premiazione: vogliamo continuare a costruire occasioni per fare del bene".

La IX edizione della serata si conferma dunque un appuntamento che va oltre la celebrazione e il riconoscimento pubblico. È un'occasione per mettere insieme persone, istituzioni, associazioni e mondo della ricerca, trasformando i valori del coraggio e della solidarietà in un aiuto concreto. Perché il coraggio non è soltanto affrontare le grandi sfide della vita: è anche accorgersi della sofferenza degli altri e scegliere di non restare indifferenti.

Fonte: Associazione Amici dei Vigili del Fuoco di Empoli

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