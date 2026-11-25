"Empoli Football Club rende noto di aver sollevato Matteo Andreoletti dall’incarico di allenatore della Prima Squadra e i componenti dello staff tecnico Andrea Malgrati e Andrea Molteni dai rispettivi incarichi. A mister Andreoletti e ai suoi collaboratori vanno i più sentiti ringraziamenti per il lavoro svolto e l’impegno profuso. Empoli Football Club augura loro le migliori fortune per il prosieguo delle rispettive carriere, umane e professionali". Adesso è ufficiale: Matteo Andreoletti non è più l’allenatore dell’Empoli. La società azzurra – con questa nota – ha comunicato di aver sollevato dall’incarico il tecnico e i componenti del suo staff

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