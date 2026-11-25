Educare alle regole non significa abituarsi a una cieca obbedienza, ma comprendere che la democrazia vive sul rispetto dell’altro, sulla dignità della persona e sulla tutela dei diritti di tutti. Si chiude con un ospite d’eccezione il percorso 2026 di 'Battiti – Il respiro della responsabilità', il cantiere permanente di educazione civica e cittadinanza attiva promosso dal Comune di Empoli sotto la direzione del giornalista Giacomo Di Girolamo.

Giovedì 3 dicembre 2026, alle 18, la Sala Maggiore della Biblioteca Comunale “Renato Fucini” (via Cavour, 36) ospiterà Gherardo Colombo per l’incontro aperto alla città dal titolo 'Costruire la cultura della responsabilità. Oltre l’obbligatorietà, il senso delle regole'.

Ex magistrato, giurista e saggista tra le figure più autorevoli della storia giudiziaria e civile italiana, da anni impegnato in un instancabile lavoro di dialogo nelle scuole e nella società civile, Gherardo Colombo ripercorrerà insieme a Giacomo Di Girolamo i nodi centrali della convivenza democratica: il rapporto tra Costituzione e vita quotidiana, il senso della giustizia, il passaggio dall’idea di norma come imposizione esterna a quella di regola come garanzia condivisa di libertà.

L’appuntamento del 3 dicembre rappresenta la tappa conclusiva di un anno intenso che ha attraversato tutta la città parlando a pubblici diversi: dagli incontri estivi alla Masterclass dedicata agli under 35, fino al ciclo autunnale che ha coinvolto centinaia di studenti delle scuole superiori, insegnanti, famiglie, bambini delle primarie e associazioni del territorio su temi cruciali come la cittadinanza digitale, il contrasto alla violenza di genere e l’educazione civica.

Durante l’evento sarà presente un punto vendita libri a cura della Libreria Nessundove di Empoli, con i titoli di Gherardo Colombo – tra cui la sua ultima pubblicazione Siamo pari! (Salani) – affiancati da una selezione dei volumi presentati dagli ospiti nel corso di tutta l’edizione 2026 di Battiti.

LE DICHIARAZIONI - "Chiudere questo primo grande anno di ‘Battiti’ insieme a Gherardo Colombo è motivo di grande orgoglio per tutta la nostra comunità – dichiara l’assessora alla Legalità del Comune di Empoli, Valentina Torrini –. In questi mesi abbiamo lavorato per far uscire la legalità dai recinti delle celebrazioni formali e portarla nelle scuole, nelle piazze, nei luoghi della cultura, coinvolgendo dai bambini e bambine delle elementari fino agli adulti. Accogliere una voce che da decenni interroga il Paese sul senso profondo della Costituzione e del rispetto reciproco significa ribadire che una città più giusta e solidale nasce dalla consapevolezza quotidiana di ciascuno e ciascuna di noi".

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio Stampa

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