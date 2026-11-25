C'era anche il Comune di Pontedera, con l'assessore alla cultura Francesco Mori e Maura Lotti, per la Biblioteca Giovanni Gronchi, alle celebrazioni ufficiali per il bicentenario della nascita di Carlo Lorenzini, conosciuto in tutto il mondo con lo pseudonimo di Carlo Collodi, che si sono svolte ieri mattina al Parco di Pinocchio, a Collodi.

La cerimonia, ospitata nella Sala del Grillo, ha rappresentato un momento istituzionale e culturale di particolare rilievo per ricordare i 200 anni dalla nascita dell'autore di uno dei personaggi più conosciuti della letteratura mondiale. Un'occasione per riscoprire non soltanto il creatore di Pinocchio, ma anche il giornalista, l'intellettuale, il maestro dell'umorismo e il patriota risorgimentale, rendendo omaggio proprio al borgo dal quale Carlo Lorenzini trasse il suo celebre pseudonimo.

La presenza di Pontedera si inserisce nel percorso avviato dall'amministrazione comunale con l'adesione al Comitato nazionale per le celebrazioni del bicentenario e con un programma di iniziative che, per tutto il mese di novembre, ha coinvolto la Biblioteca comunale Giovanni Gronchi e i suoi spazi dedicati alla lettura e ai bambini.

Un calendario che ha messo al centro Pinocchio attraverso letture, incontri con gli autori e attività ludiche. I Bibliosabati del 7 e 14 novembre hanno proposto il percorso "Alla scoperta di Pinocchio", mentre sabato 21 novembre la biblioteca ha portato in piazza Cavour giochi e attività ispirati alle avventure del burattino, nell'ambito della Giornata mondiale dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza. Il programma ha compreso anche l'incontro con Giovanni Capecchi, sindaco di Pistoia e studioso di Collodi, che il 19 novembre ha presentato alla Biblioteca Gronchi il volume "Le avventure di Collodi, autobiografia immaginaria".

Il percorso si concluderà sabato 28 novembre con l'ultimo appuntamento dei Bibliosabati dedicati a Pinocchio, ancora una volta negli spazi della Biblioragazzi della Gronchi, con letture rivolte ai più piccoli. Nel corso del mese, inoltre, sono state messe gratuitamente a disposizione dei cittadini copie de "Le avventure di Pinocchio", per favorire la riscoperta e la conoscenza di un classico della letteratura italiana.

"La partecipazione alle celebrazioni ufficiali di Collodi rappresenta un ulteriore segnale dell'attenzione con cui Pontedera ha voluto accompagnare questo importante anniversario. Pinocchio è un patrimonio culturale che supera i confini nazionali e continua a parlare a lettori di ogni età. Abbiamo scelto di celebrare il bicentenario soprattutto attraverso la biblioteca, le letture e le attività rivolte ai bambini, perché crediamo che il modo migliore per rendere vivo un classico sia continuare a farlo conoscere, leggere e raccontare alle nuove generazioni. La presenza al Parco di Pinocchio testimonia anche il valore della collaborazione tra istituzioni e realtà culturali nel promuovere e valorizzare una figura così importante della nostra storia letteraria", dichiara l'assessore alla cultura del Comune di Pontedera Francesco Mori.

Fonte: Comune di Pontedera - Ufficio Stampa

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