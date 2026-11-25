"Poste Italiane precisa che le spedizioni legate al Black Friday e alle festività natalizie sono gestite presso il Centro di Smistamento di Firenze con la massima attenzione per garantire consegne puntuali a cittadini e imprese della Toscana". Così in una nota Poste Italiane, in seguito al comunicato di Slp-Cisl su carenze di personale e picchi di consegne del periodo (Qui la notizia).

"Per far fronte all'incremento dei volumi tipico del periodo, il Centro di Firenze è stato oggetto di investimenti importanti al fine di migliorarne l’efficienza. I volumi accumulati nei giorni scorsi sono in corso di lavorazione attraverso un piano dedicato che prevede turni aggiuntivi, l'estensione delle fasce orarie operative e il supporto di risorse straordinarie. Poste Italiane conferma il massimo impegno per assicurare la consegna di tutte le spedizioni natalizie. I clienti possono monitorare in ogni momento lo stato delle proprie spedizioni su poste.it e tramite l'App Poste Italiane".

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