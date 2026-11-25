Certaldo si prepara a vivere un fine settimana di sport, adrenalina e spettacolo con la prima edizione della Winter Christmas Tuscany Urban Cup, in programma sabato 5 e domenica 6 dicembre. L’appuntamento che, con il patrocinio del Comune di Certaldo, porterà in città atleti, appassionati e curiosi, trasformando il centro storico in uno scenario davvero particolare per una manifestazione dedicata alla mountain bike, è stato presentato nel Media Center Sassoli di Palazzo del Pegaso mercoledì 25 ottobre, dove hanno portato i saluti dell’Assemblea legislativa toscana la presidente Stefania Saccardi e la presidente della commissione Sviluppo economico e rurale Brenda Barnini.

Il momento più atteso sarà domenica 6 dicembre, quando Certaldo Alta diventerà il palcoscenico di una spettacolare gara di downhill urbano. Gli atleti si lanceranno da Palazzo Pretorio, affrontando le strade e le ripide discese che attraversano il Castello fino a raggiungere piazza Boccaccio. Una discesa adrenalinica nella quale velocità, tecnica, equilibrio e abilità di guida saranno determinanti, regalando al pubblico uno spettacolo sportivo di grande impatto nella suggestiva cornice del centro storico.

"Questa manifestazione porta energia, entusiasmo e nuove opportunità di aggregazione per la comunità", ha sottolineato il consigliere regionale e sottosegretario alla Presidenza della Giunta regionale Bernard Dika. "La scelta di Certaldo come sede della Winter Christmas Tuscany Urban Cup – ha proseguito – conferma la capacità del territorio di ospitare eventi innovativi e di qualità, capaci di richiamare partecipanti e visitatori e di offrire ai cittadini un appuntamento originale e coinvolgente alle porte del Natale. È un'iniziativa che parla ai più giovani attraverso una disciplina dinamica e spettacolare che promuove valori importanti come l'impegno, la passione, il rispetto delle regole e la socialità".

"Per la prima volta Certaldo, e con essa tutta la Valdelsa, ospita una manifestazione di downhill di questo livello, che porterà uno spettacolo davvero inedito nel cuore del nostro Castello. Vedere gli atleti lanciarsi da Palazzo Pretorio e scendere lungo le vie del centro storico fino a piazza Boccaccio sarà un'esperienza straordinaria, capace di unire adrenalina, sport e valorizzazione del nostro patrimonio. È un modo nuovo e originale di vivere e far conoscere Certaldo, accogliendo atleti e appassionati da tutto il territorio. Ringrazio le associazioni e i volontari che hanno reso possibile questa iniziativa, che il Comune sostiene con il proprio patrocinio", racconta il vicesindaco Simone Scardigli.

Nel corso della conferenza stampa, Andrea Fefè, consigliere regionale della Federazione Ciclistica Italiana con delega al fuoristrada e referente della Tuscany Urban Cup insieme a Dario Verdiani e Fabrizio Sodi, ha illustrato la filosofia e gli obiettivi del circuito, sottolineando il valore di un progetto che abbina la mountain bike in discesa alla valorizzazione dei centri storici toscani.

"La Tuscany Urban Cup nasce con l'obiettivo di portare la mountain bike e, in particolare, la downhill urbana nei centri storici della Toscana, trasformando i borghi in scenari sportivi di grande suggestione. È un progetto che unisce la spettacolarità della disciplina alla promozione del patrimonio storico, architettonico e paesaggistico del territorio. Un circuito con una formula particolare nel panorama nazionale, che insieme ad altre due gare nazionali contribuisce a dare visibilità e sviluppo alla disciplina della discesa urbana".

Attenzione anche verso le nuove generazioni e alla promozione della pratica ciclistica. Il presidente Luca Menichetti ha illustrato il lavoro che il Comitato regionale toscano della Federazione Ciclistica Italiana sta portando avanti attraverso progetti come il Giocociclismo e il Giro delle Province, iniziative rivolte alla diffusione della cultura della bicicletta e all'avvicinamento dei più piccoli allo sport.

"Il nostro impegno è quello di promuovere il ciclismo a partire dai bambini, creando occasioni di incontro e di avvicinamento alla bicicletta attraverso attività come il Giocociclismo e progetti come il Giro delle Province. Allo stesso tempo, guardiamo con attenzione anche al mondo del gravity e alle discipline della discesa, lavorando per offrire ai ragazzi che si avvicinano a queste specialità opportunità di crescita, formazione e pratica sportiva in un contesto adeguato. Manifestazioni come quella di Certaldo rappresentano un'occasione importante per far conoscere queste discipline e avvicinare nuovi giovani atleti".

Erano presenti alla conferenza stampa il presidente della Pedale Certaldese Florio Cenni e Fabrizio Cristofani, presidente del Comitato della Croce Rossa Italiana di Certaldo.

La manifestazione si inserisce nel panorama della Tuscany Urban Cup, circuito toscano dedicato alla mountain bike urban e downhill, che coinvolge associazioni e realtà sportive del territorio regionale e promuove questa spettacolare disciplina attraverso competizioni ambientate nei centri storici. Un progetto che, con il supporto del Comitato Regionale Toscana della Federazione Ciclistica Italiana, contribuisce alla promozione della disciplina e all'assegnazione dei titoli regionali Urban.

La prova di Certaldo prevede due categorie, biciclette muscolari ed e-bike, e due manche di gara. Il programma di domenica inizierà con il ritrovo in piazza Boccaccio: dalle 7.30 alle 9 si svolgeranno le verifiche delle licenze, mentre dalle 9.30 alle 11 saranno in programma le prove libere. La competizione entrerà nel vivo alle 11.30 con la prima manche, seguita dalla seconda alle ore 13. Le categorie sono identificate dai numeri gara 183269 per le biciclette muscolari e 183270 per le e-bike.

Accanto alla competizione ci sarà spazio anche per i più piccoli, con il Giocociclismo, attività dedicata ai bambini e in programma dalle 10 alle 15, per avvicinare le nuove generazioni al mondo della bicicletta e alla pratica sportiva.

Il fine settimana prenderà il via già sabato 5 dicembre con Aspettando la Winter Christmas Tuscany Urban Cup. Il gruppo Team Bike I Bollori e I Motosi accompagnerà gli appassionati di mountain bike alla scoperta del territorio di Certaldo, attraverso una pedalata aperta e all'insegna della condivisione. Il ritrovo è fissato alle 13.30 in piazza Boccaccio, con partenza alle 14 per un giro a libera aggregazione.

L'organizzazione della manifestazione sul territorio è curata dalla Pedale Certaldese, in collaborazione con Team Bike I Bollori, I Motosi, MTB Only Crew, Croce Rossa Italiana – Comitato di Certaldo, E-bike Montieri e Creative, con il patrocinio del Comune di Certaldo.

Fonte: Comune di Certaldo

Notizie correlate