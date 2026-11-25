Incidente stradale tra un'auto e un mezzo che trasportava Gpl nel primo pomeriggio di oggi a Loro Ciuffenna, in provincia di Arezzo. L'autocisterna si è ribaltata su un fianco: a seguito dell'urto, come spiegato dai vigili del fuoco, si è verificata una fuoriuscita di dardo infiammato dal mezzo, prontamente estinto e mezzo in sicurezza dal conducente. Sul posto, lungo la Strada provinciale 5, sono intervenute una squadra di Montevarchi e la polizia locale. La strada è stata chiusa al traffico nel tratto interessato mentre in via precauzionale sono state evacuate alcune abitazioni nelle vicinanze. Dalla sala operativa dei vigili del fuoco è stato disposto l'invio di un nucleo travasi per procedere allo svuotamento della cisterna di Gpl.

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