Dura presa di posizione della Conferenza dei dirigenti del Comune di Livorno sull'occupazione della sala consiliare avvenuta ieri, il 24 novembre, quando un centinaio di attivisti del comitato Orti urbani aveva fatto irruzione nel Palazzo comunale, interrompendo una seduta della commissione Giovani. I dirigenti esprimono "piena solidarietà al Sindaco, all'Amministrazione e a tutto il personale a cui è stato impedito il normale svolgimento del proprio lavoro" e condannano "nel modo più assoluto i fatti accaduti".

Nella presa di posizione diffusa oggi, 25 novembre, la Conferenza sottolinea la gravità dell'episodio, ricordando che il Palazzo comunale è una sede istituzionale e luogo di lavoro per centinaia di dipendenti pubblici. Particolare rilievo viene attribuito all'interruzione di una seduta ufficiale di una commissione consiliare, circostanza che, secondo i dirigenti, richiede una presa di posizione responsabile da parte di tutti, ciascuno nell'ambito delle proprie competenze.

La nota precisa inoltre la distinzione tra le funzioni di indirizzo politico e quelle dirigenziali, di natura gestionale, ribadendo che la libertà di protesta e di opposizione, pur legittima, "non possa mai assurgere a manifestazioni che travalichino il rispetto della legge". L'auspicio conclusivo è che episodi simili non si ripetano.

La vicenda

La vicenda era iniziata nella mattinata del 24 novembre, con lo sgombero dell'area degli Orti urbani da parte delle forze dell'ordine. Dopo che un rappresentante dell'ufficio vendite giudiziarie aveva constatato l'assenza di persone, erano stati apposti cartelli relativi alla custodia giudiziaria e nastri di delimitazione agli ingressi. L'area era stata dichiarata libera alle 6.50, ma intorno alle 7.45 una ventina di persone era riuscita a entrarvi nuovamente. La Digos aveva annunciato denunce per occupazione.

Nel pomeriggio, circa cento attivisti avevano quindi occupato la sala consiliare del Comune, mentre era in corso una seduta della commissione Giovani con l'audizione della consulta degli studenti. La riunione era stata sospesa.

Il sindaco Luca Salvetti aveva definito l'occupazione "un fatto di estrema gravità", respingendo con fermezza le modalità della protesta. "Il diritto di dissenso è un principio irrinunciabile della democrazia ma non può essere invocato per legittimare comportamenti che sono stati intimidatori e di prevaricazione", aveva dichiarato, aggiungendo che impedire ai rappresentanti eletti di esercitare il proprio mandato significa interrompere il funzionamento delle istituzioni. Il primo cittadino aveva inoltre ricordato che un'occupazione del Comune non si verificava, a suo giudizio, dal 1922.

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