Donne al Centro - Eventi di ogni genere si conclude con un importante e interessante evento giovedì 26 novembre 2026 a partire dalle 10 al Centro per l'Impiego di Empoli (via delle Fiascaie, 1). Il titolo sarà 'Il progetto ATI - Percorsi di autonomia per donne in uscita dalla violenza di genere'. L'evento è suddiviso in tre momenti, con gli interventi legati ad ARTI - Centro per l'Impiego e ai Centri antiviolenza e alle associazioni che si occupano di far uscire le donne dalle situazioni di violenza; le testimonianze delle aziende del territorio e infine le esperienze e le storie delle donne che sono riuscite a ritrovare l'indipendenza economica e di vita dopo storie di difficoltà familiare.

LE DICHIARAZIONI - Alberto Lenzi, assessore al Lavoro e alla Formazione della Regione Toscana afferma: "L’autonomia economica è il primo vero pilastro su cui una donna in uscita dalla violenza può fondare la propria rinascita. Come Regione Toscana abbiamo da tempo fatto una scelta politica netta, quella di sostenere i percorsi di indipendenza sostenendo specifiche misure ma anche rafforzando il sistema pubblico per l’impiego affinché sia sempre più capace di rispondere non solo alle esigenze del mercato, ma anche alle fragilità sociali. Il lavoro quotidiano di ARTI e dei Centri per l’Impiego dimostra il valore di un servizio pubblico presente sul territorio, in grado di prendere in carico le persone, accompagnarle con percorsi mirati verso l’occupazione e coinvolgere il tessuto produttivo locale in un’alleanza concreta per la dignità e l’indipendenza delle donne".

L'assessora alle Pari Opportunità Valentina Torrini ha dichiarato: "In tutti i paesi del mondo, le situazioni di violenza contro le donne hanno caratteristiche comuni: si basano su una cultura della violenza e della discriminazione e affondano le radici nell' idea di inferiorità e sottomissione delle donne. Per questo la violenza sulle donne è un fenomeno strutturale, sociale e culturale profondamente radicato nelle abitudini. Per combatterlo dobbiamo prevedere l'educazione al rispetto e l'educazione sessuo-affettiva nelle scuole, finanziare i centri antiviolenza e sostenere i percorsi di autonomia delle donne. Esattamente come fa ARTI, che finanzia percorsi di orientamento, formazione, tirocini e incentivi alle assunzioni. Ringrazio ARTI, il Centro per l'impiego di Empoli e le aziende che hanno aderito al progetto".

IL PROGRAMMA - Alle 10 sono previsti i saluti istituzionali a cura dell'assessora alle Pari Opportunità Valentina Torrini e l'apertura dei lavori.

Tante le personalità che interverranno:

Monica Becattelli Dirigente ARTI Settore Servizi per il lavoro di Firenze e Prato

Claudia Innocenti e Valentina Taviani, Funzionarie Arti - Centro per l’impiego di Empoli

Valentina Neri, referente Codice Rosa per la zona Empolese Valdarno Valdelsa

Lorella Giglioli, Centro Antiviolenza Lilith

Giulia Pagano, Centro Antiviolenza Frida

Tania Berti, Artemisia

Laura Gaccione, Associazione Nosotras

Stefania Bertelli, Casa Stella

Testimonianze delle aziende



Barbara Mori, Soc Cooperativa Geos onlus

Stefania Caparrini, Le Antiche Mura Srl

Marco Melani, Apogeo Srl

Benedetta Guagliardo, Pellemoda

Suela Xhekaj, Sos Luna Soc. Cooperativa

Storie di Donne

Per le conclusioni ci saranno le commissarie della Commissione per le Pari Opportunità del Comune di Empoli.

INFO E CONTATTI - Tel 05519985056 - 05519985760, mail ci.empoli@arti.toscana.it - orientamento.empoli@arti.toscana.it

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio Stampa

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