"Dopo i nuovi treni da 200 km/h destinati alla linea Arezzo-Firenze, arrivano nella flotta di TFT due nuovi treni Pop di ultima generazione, in servizio lungo le linee Arezzo-Stia e Arezzo-Sinalunga. È per me una grande soddisfazione vedere crescere e migliorare questo servizio, perché credo profondamente nel valore delle ferrovie locali, infrastrutture essenziali per contrastare lo spopolamento delle vallate, garantire il diritto alla mobilità, avvicinare le persone ai luoghi di studio e di lavoro". A dirlo l’assessore regionale ai trasporti Filippo Boni, che ha così commentato la notizia dell’entrata in servizio dei due nuovi, moderni, mezzi della flotta TFT (Trasporto Ferroviario Toscano).

"La modernizzazione della Toscana – ha proseguito Boni – passa anche da qui, dalla capacità di investire nei territori più distanti dai grandi centri urbani, assicurando loro le stesse opportunità di crescita e di sviluppo. I nuovi convogli completano il percorso di rinnovamento dei treni del gruppo LFT, con l'obiettivo di offrire un servizio ferroviario sempre più affidabile e attento alle esigenze di chi viaggia quotidianamente tra Arezzo, Casentino e Valdichiana". Un investimento di quasi 14 milioni di euro, di cui 13 di risorse ministeriali destinate a questo territorio grazie all’intervento dell’assessorato regionale ai trasporti.

I due treni sono composti da quattro carrozze ed offrono ciascuno oltre 300 posti a sedere, 32 telecamere di videosorveglianza, spazi per biciclette e tecnologie avanzate per la sicurezza ferroviaria (i due treni sono infatti già dotati del sottosistema di bordo Ertms, che consente la circolazione sulle linee equipaggiate con Etcs di livello 2, tecnologia che permette di monitorare la marcia dei convogli e di intervenire nel rispetto delle condizioni di sicurezza previste). Con essi sale ad undici il numero dei treni passeggeri della flotta TFT (quattro Minuetto, tre Jazz e quattro Pop), cui si aggiungono due locomotive utilizzate per il servizio merci.

Fonte: Regione Toscana - Ufficio stampa

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