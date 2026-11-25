Ha speso la sua vita a raccontare i territori che amava e quell'amore non poteva che far crescere proprio su quella terra una infinita rete di associazioni, amministratori, enti che la stimavano, ma soprattutto persone che le volevano e continueranno a volerle bene. Oggi in centinaia hanno salutato per l'ultima volta Francesca Pinochi, la giornalista empolese scomparsa nei giorni scorsi all'età di 54 anni, nel corso dei funerali che si sono tenuti nella Collegiata di Empoli questo pomeriggio.

Nella chiesa riempitasi fino all'esterno erano presenti i parenti, gli amici, i conoscenti e anche tantissimi amministratori locali di oggi e di ieri, diverse 'generazioni' di sindaci o assessori che hanno avuto il piacere di lavorare, e spessissimo diventare amici, della giornalista. Accanto ai gonfaloni della Misericordia di Empoli e del gruppo Fratres, di cui Pinochi era presidente, sono stati schierati i gonfaloni del Comune di Empoli e dell'Unione dei Comuni Empolese Valdelsa, affiancati dai sindaci del territorio, da molti rappresentanti delle giunte e da esponenti del mondo politico-amministrativo.

Come ha detto Don Engels durante la messa, "amare è un'arte difficile, ma Francesca Pinochi sapeva farlo. E quando si fa del bene, il bene si propaga", come dimostra proprio l'affetto emerso immediatamente da tutto il mondo associativo e dell'Amministrazione locale (qui i tantissimi cordogli). "Quando prendeva una decisione - continua ancora Don Engels - alla fine ti convinceva sempre e riusciva a compierla", e per questo l'insegnamento che lascia è "che tu puoi essere eccezionale e metterti al servizio degli altri in un progetto grande".

A ricordarla con affetto e stima durante la messa pubblica anche Giovanna Frosini, presidente della Fondazione Ente Nazionale Giovanni Boccaccio, parlando di "professionalità implacabile" che ha reso l'Ente "conosciuto a livello nazionale", ma anche della grande umanità che la contraddistingueva, "una persona straordinaria" che univa le competenze della giornalista ad una smisurata umanità e capacità di stare con gli altri: "Darti l'incarico è stata la cosa migliore che ho fatto. Si deve a Francesca se la Fondazione si è trasformata in un'istituzione conosciuta a livello nazionale, a lei dobbiamo se il progetto del vocabolario della lingua del Boccaccio 'VocaBO' ha varcato prestigiose sedi istituzionali, a lei si deve la mostra Lodola et Boccaccio che ha ideato e donato alla Fondazione. Il suo impegno per scrivere, correggere, sistemare... da vera perfezionista quale eri ci hai insegnato a tutti cosa era la comunicazione. Ma non c'è solo un rapporto professionale, ci sono le ore di lavoro insieme, le sfide, le vittorie e le sconfitte, il coraggio di portare avanti progetti consapevoli di avere accanto una persona straordinaria, il tuo amore e la tua passione. Addio amica mia, tanto preziosa".

Un ultimo saluto è arrivato anche dalle amiche che ne hanno ricordato la professionalità, tra "tanta visione, ma anche tanto pragmatismo" e l'amore per il suo lavoro: "Faceva tante cose, tutte fatte bene. Studiava, si documentava, era talmente meticolosa... Il lavoro è stato sempre fondamentale per lei: anche dal letto d'ospedale scriveva comunicati e rispettava gli impegni presi".

Anche le amiche ne hanno ricordato l'umanità e la sua capacità di tessere relazioni umane, "sapeva cogliere l'essenza delle persone e delle cose", e anche qualche aneddoto simpatico sulle sue "passioni inspiegabili", da Hello Kitty alla "recentissima e incomprensibile esaltazione per i capibara che collezionava in tutte le forme e le dimensioni". Passioni, come quelle per un buon vino, un ristorante, un'opera d'arte o un prodotto locale, che era forza viva della sua personalità, e che nemmeno la malattia ha saputo contenere: "Non le ha tolto la voglia di vivere, anzi, ha affrontato la sfida a viso aperto. Ci ha insegnato la dignità e il rispetto per la vita. Questa è la grande eredità che ci lascia".

"Diceva - concludono - che non sarebbe uscita meglio da questa esperienza, ma aveva ragione, era impossibile, perché era già perfetta così".

Un lungo e sentito applauso ha accompagnato l'uscita della bara e l'ultimo viaggio della giornalista che non solo ha raccontato il suo territorio, ma ne è diventata uno dei capitoli da raccontare.

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