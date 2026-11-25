Il Consiglio regionale ha approvato a maggioranza la legge in materia di produzione di energie rinnovabili. Hanno votato a favore Pd, Casa riformista, Avs e Movimento 5 stelle, mentre il gruppo di Fratelli d’Italia ha votato contro.

Nel corso della serata sono stati votati una serie di emendamenti. Approvati quelli presentati dai gruppi di maggioranza, che hanno lo scopo di alcune correzioni tecniche al testo o di esplicitare meglio alcuni dei contenuti. Respinto, invece, il pacchetto di emendamenti presentati da Fratelli d’Italia.

"Abbiamo cercato di collaborare in commissione, ma i tempi della discussione sono stati stretti e evidenzio che non è stato fatto, sul testo arrivato in aula, il passaggio del parere legislativo, necessario visto che questo testo riassume i due diversi testi originali", ha detto Alessandro Capecchi (FdI) in sede di dichiarazione di voto annunciando il voto contrario del suo gruppo. "Su alcune questioni di fondo", ha aggiunto, "non siamo d’accordo e manteniamo forti dubbi di legittimità costituzionale".

"Il dibattito di questi due mesi è stato importante perché ha portato in primo piano temi che erano punti programmatici fin dalla nascita del nostro movimento, ed è un grande risultato per tutta la comunità toscana", ha dichiarato Irene Galletti (Movimento 5 Stelle). "Vogliamo contribuire, partendo da questa legge, che vediamo come un punto di partenza, a definire un nuovo modello di sviluppo in cui i combustibili fossili diventino residuali e speriamo che vengano contributi importanti dai Comuni e dalle comunità locali", ha aggiunto.

Lorenzo Falchi (Avs) ha parlato di "discussione importante e di un voto che dota la Regione verso la transizione energetica, anche se è solo un punto di partenza".

Per Simone Bezzini (Pd), "si è agito in un quadro che non era quello da noi auspicato, ma ribadisco il grande apprezzamento per il lavoro svolto in questi mesi da parte di tutti e per il percorso partecipativo che si è seguito. Con questa norma diamo spinta a crescita di produzione da energie rinnovabili, in favore dell’ambiente e della dipendenza dall’esterno, e lo facciamo con grande attenzione verso le peculiarità della Toscana, cioè il paesaggio, l’agricoltura, il turismo". Positivo "anche il protagonismo dato agli enti locali e alle aziende pubbliche".

Gli ordini del giorno approvati

Sono stati sette gli ordini del giorno approvati sulla legge in materia di produzione di energie rinnovabili che hanno visto il voto compatto della maggioranza consiliare. Il primo, presentato da Lorenzo Falchi di Alleanza Verdi e Sinistra ‘in merito alla diffusione delle pompe di calore e degli impianti fotovoltaici nell'edilizia residenziale pubblica per il contrasto alla povertà energetica’ impegna la Giunta a promuovere tra i vari punti ‘una ricognizione delle prestazioni energetiche degli edifici e degli alloggi e delle coperture idonee a ospitare impianti fotovoltaici e a predisporre, sulla base della ricognizione, un programma regionale di interventi per la sostituzione degli impianti di riscaldamento alimentati da combustibili fossili’. L’ordine del giorno ha incassato il voto a favore di Partito democratico, Casa Riformista, Alleanza Verdi e Sinistra e Movimento 5 Stelle e ha visto l’astensione di Forza Italia e Fratelli d’Italia.

Stessa votazione a favore anche per l’ordine del giorno di Alleanza Verdi e Sinistra ‘in merito alla promozione delle pompe di calore industriali per la riduzione della dipendenza dal gas, l'efficienza energetica e la competitività delle imprese toscane’.

Approvato poi all’unanimità, con 34 voti a favore, l’ordine del giorno primo firmatario, Claudio Gemelli, presentato da Fratelli d’Italia che riguarda ‘disposizioni in materia di aree idonee e di semplificazione dei regimi amministrativi per la realizzazione di impianti di produzione di energia alimentati da fonti rinnovabili e l’incentivazione del principio dell'autoproduzione di energie rinnovabili verso i centri di elaborazioni dati’. Un atto che riguarda i data center e impegna la Giunta ‘ad incentivare l'utilizzo di mezzi di produzione di energie rinnovabili nei confronti di tutti i centri di elaborazione dati già esistenti sul territorio toscano e ad incentivare la pianificazione di futuri centri di elaborazione dati e, successivamente, ad attuare puntuali misure volte a favorire non soltanto il beneficio per il singolo impianto, ma anche per tutti cittadini toscani’.

Approvato poi a maggioranza con l’astensione di Fratelli d’Italia e il voto contrario di Forza Italia l’ordine del giorno presentato dal Movimento 5 Stelle, primo firmatario, Luca Rossi Romanelli ‘in merito ad un governato potenziamento della rete elettrica toscana’ che prevede al primo punto dell’impegnativa per la Giunta di ‘rafforzare il ruolo della Regione Toscana nel governo e nella programmazione dello sviluppo delle infrastrutture elettriche, promuovendo da subito, in particolare nei confronti di Terna e degli altri soggetti competenti, un coordinamento preventivo tra la pianificazione della Rete di Trasmissione Nazionale, lo sviluppo degli impianti di produzione e accumulo da fonti rinnovabili e gli strumenti regionali di pianificazione energetica, territoriale, urbanistica e paesaggistica, affinché le scelte infrastrutturali siano coerenti con gli obiettivi di transizione energetica e con le caratteristiche e le vocazioni dei territori’.

Approvato poi con 22 voti a favore della maggioranza e 11 voti contrari di Fratelli d’Italia e Forza Italia l’ordine del giorno sempre a prima firma Luca Rossi Romanelli (M5S) sulla ‘costituzione di una task force regionale per il supporto tecnico e interpretativo nell'attuazione della normativa in materia di energie rinnovabili e transizione energetica’. Ha incassato il voto della maggioranza l’astensione di Forza Italia e il voto contrario di Fratelli d’Italia anche l’ultimo ordine del giorno presentato dal Movimento 5 Stelle che prevede ‘misure di sostegno finanziario per promuovere l'autoconsumo, le comunità energetiche rinnovabili e gli investimenti per la competitività energetica delle imprese toscane’.

Approvato infine a maggioranza l’ordine del giorno presentato da Casa Riformista, primo firmatario Francesco Casini che prevede ‘iniziative di informazione e sensibilizzazione sulle opportunità introdotte dalla nuova disciplina regionale in materia di energie rinnovabili’.

Respinto invece l’ordine del giorno presentato da Fratelli d’Italia, primo firmatario il consigliere Diego Petrucci che conteneva ‘disposizioni in materia di aree idonee e di semplificazione dei regimi amministrativi per la realizzazione di impianti di produzione di energia alimentati da fonti rinnovabili e l’istituzione di un fondo regionale dedicato e l’individuazione di idonee coperture finanziarie per il ristoro economico e la mitigazione dei pregiudizi subiti dalle imprese agricole, zootecniche e agroalimentari a seguito della realizzazione, dell’esercizio o della dismissione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili.

La seduta è proseguita con le operazioni di voto sugli emendamenti e gli articoli, per giungere all’approvazione del testo finale della legge.

Gli interventi in aula

Il capogruppo di Forza Italia, Marco Stella, ha voluto ricordare il “richiamo della segretaria nazionale del Pd su quanto la Toscana fosse indietro sulle rinnovabili. La Toscana è la terza peggior Regione in Italia rispetto agli obiettivi fissati per il 2030”. Secondo Stella, “il nuovo titolo di questa legge non dovrebbe essere quello proposto dal presidente della Giunta. Dovremmo chiamarla ‘Legge Romanelli’, perché il lavoro decisivo è stato quello di Rossi Romanelli e del Movimento 5 stelle, che ha connotato questa legge e si impossessa della maggioranza. Il grande assente è invece l’assessore Barontini, che mentre noi lavoravamo sulla pdl era a Montreal, Bruxelles, Rimini, e che quando risulta idoneo per la Giunta, perché dice sì all’ossicombustore di Peccioli, non viene considerato idoneo dal Movimento 5 stelle e quando risulta idoneo per il Movimento 5 stelle perché dice no all’aeroporto, allora non lo è per la Giunta”.

Federico Eligi (Casa riformista) ha parlato, relativamente al percorso di questa legge, di “delusione e mortificazione, frustrazione: penso che sia una pessima pagina politica per le Regioni, che su una materia così strategica a mettersi sulla difensiva. Un trattamento come questo non si era mai visto nel rapporto tra Governo e Regioni. Ci hanno commissariato, il rapporto è stato ribaltato, il Governo ha deciso quello che voleva e ci ha lasciato aggiungere qualcosa”. La Regione Toscana, secondo il consigliere “ha agito correttamente, ma è stata costretta a difendersi. È una ferita, una violenza, una mortificazione. Voterò a favore – ha concluso –, ma poi dovremo essere pronti a difenderla fino in fondo, anche se il Governo la impugna. Non accada come è accaduto con la tassa dei rifiuti”.

Il portavoce dell’opposizione Alessandro Tomasi (Fratelli d’Italia) ha voluto fare alcune “sottolineature di carattere politico. Per cominciare, la sostanza dell’agire del presidente della Regione, che pensa a cambiare il titolo al titolo della nuova legge. Non gli importa niente di raggiungere gli obiettivi, gli interessa il racconto. Neanche all’assessore interessa molto, non ha governato il processo. Gli ricordo che ci sono progetti in attesa di approvazione per un totale 5mila 398 megawatt e che se ne approvassimo anche solo la metà, sarebbero sufficienti a raggiungere il target. Al presidente della Regione – ha proseguito Tomasi – chiedo qual è lo sforzo per portare la Regione verso l’autoconsumo? Quale il piano per essere lei, la Regione, d’esempio, dal momento che è la più grande azienda della Toscana? Non vorrei che questa legge alla fine servisse poco o nulla”.

Per il capogruppo del Movimento 5 stelle, Luca Rossi Romanelli (M5s), al contrario, “come maggioranza possiamo essere davvero orgogliosi del lavoro che abbiamo fatto. Dimostriamo di avere una visione sul tema delle rinnovabili. Abbiamo dimostrato grande creatività e grandissimo coraggio. Il nostro lavoro ha indirizzato la Regione più lontano di quanto potessimo immaginare. Uno dei punti di forza di questa legge – ha affermato Rossi Romanelli – è la semplificazione amministrativa. Si tratta di una transizione ecologica giusta, inclusiva ed equa. Abbiamo dato ai Comuni la possibilità di controllare con il Piano colturale agrivoltaico, che potrà salvare tanti terreni. C’è il rispetto delle aree di pregio, abbiamo selezionato l’intervento da fare per ogni tipologia di energia rinnovabile. Nessun’altra Regione in Italia ha fatto qualcosa di simile, possiamo esserne orgogliosi. Il resto del lavoro dovremo farlo nelle prossime settimane. Sulla semplificazione: andiamo incontro ai giovani, alle coppie di anziani per i quali può essere decisivo risparmiare duemila euro per la presentazione di una domanda di installazione”.

“A volte si fa fatica a comprendere la piega del dibattito. Nell’affermazione dei colleghi del centrodestra sembra quasi che la cornice nazionale sia stata fatta da qualcun altro – ha dichiarato il capogruppo del Partito democratico Simone Bezzini –. È bene ricordare che la Toscana aveva cercato un’altra strada nella passata legislatura, ora ci siamo mossi dentro la cornice definita dal Governo di centrodestra. Abbiamo cercato di esprime il massimo possibile, abbiamo dimostrato cultura di governo. A nome di tutto il gruppo – ha aggiunto Bezzini –, il giudizio su questo provvedimento è positivo e il nostro voto favorevole è convinto. C’è un pezzo fondamentale dell’economia toscana che si lega alla valorizzazione del territorio, abbiamo raggiunto un buon punto di equilibrio. Non solo geotermia, ma sviluppo della pluralità delle fonti che le tecnologie ci mettono a disposizione, contribuendo all’economia strategica del nostro Paese”.

Critico il giudizio di Alessandro Capecchi (FdI): “È bene ricordare che il decreto 190 dava troppi poteri alle Regioni e il Tar del Lazio ha emesso una sentenza negativa nei confronti dello Stato”. Il testo arrivato all’approvazione dell’Aula, “a nostro giudizio presenta ancora aspetti palesemente illegittimi, siamo convinti che verrà impugnato. Come ha ribadito il Consiglio di Stato, il potere delle Regioni di individuare aree non idonee non significa un divieto assoluto”. Critico, Capecchi, anche riguardo all’affermazione, contenuta nel testo di legge, secondo la quale “lo sviluppo delle energie rinnovabili ‘rappresenta una concreta politica di pace’, come si legge nel preambolo. Così andiamo poco lontano. Qui non si tratta di salvare il mondo, ma di dotare il nostro sistema economico, innanzitutto, ma anche le famiglie e le comunità locali attraverso le Cer (le Comunità energetiche rinnovabili, ndr), che vanno finanziate e sostenute, per raggiungere quella parte di solidarietà della normativa europea. Dall’energia geotermica – ha proseguito il consigliere –, con i ritardi che abbiamo accumulato, la Toscana otterrà zero dalla geotermia per il raggiungimento degli obiettivi di qui al 2030. Nel rapporto con i Comuni, il rischio vero è che gli scarichiamo solo gli oneri. Infine: abroghiamo la legge 11 del 2011, rischiamo un possibile buco normativo”.

Per Massimiliano Ghimenti (Alleanza verdi e sinistra), l’approvazione di questa legge rappresenta un “momento significativo, importante. Si è trattato di un lavoro complesso, come gruppo abbiamo portato numerose proposte, l’esito rappresenta un punto di compromesso, occorre trovare punti di caduta. Il quadro – ha aggiunto il consigliere – è che il decreto 190 ha limitato le possibilità della Regioni a individuare nuove aree aggiuntive e percorsi di ulteriore semplificazione normativa. Trasformazioni di questa importanza credo che debbano essere condivise con le comunità, purché questo non voglia dire alimentare posizioni anacronistiche o contrarietà preconcette”. Secondo Ghimenti, “l’energia non è mai una questione neutrale, oggi lo è ancora meno. Ogni volta che arriva una crisi internazionale, il prezzo arriva direttamente nelle case delle persone, nelle bollette delle famiglie e nei bilanci delle imprese. Per noi, scegliere le rinnovabili significa scegliere la pace. Rimane fondamentale che non sia affidata esclusivamente alle logiche del mercato e del profitto. La trasformazione che abbiamo davanti è enorme – ha concluso –, non si può fare senza le persone o contro le persone. Questa legge è un punto di partenza”.

In conclusione, sono intervenuti gli assessori regionali David Barontini (Ambiente) e Leonardo Marras (Agricoltura). “Questa maggioranza è unita e trova proprio nella pluralità delle proprie posizioni la forza di costruire sintesi solide e condivise”, ha esordito Barontini, che ha voluto “riconoscere anche il contributo delle minoranze” e ha ribadito che “individuare un'area come idonea non significa obbligare ad installare gli impianti da porti rinnovabili. Allo stesso modo, se un'area non è idonea non significa che gli impianti siano vietati. Questa distinzione serve a orientare la valutazione dei progetti e le procedure di autorizzazione. La sfida climatica ci impone di ridurre le emissioni e decarbonizzare il sistema energetico e la Toscana intende fare la propria parte, per riuscirci servono programmazione e tempi certi. Dobbiamo contemporaneamente salvaguardare il patrimonio paesaggistico, agricolo, ambientale e culturale della Toscana con il suo valore turistico, economico, sociale e identitario”, ha proseguito l’assessore, che ha ripercorso le linee principali del provvedimento. “Le comunità che ospitano gli impianti devono beneficiare di interventi che migliorino i loro territori. Decisivo sarà il monitoraggio, rafforzato dal lavoro consiliare. La Giunta si impegna ad accompagnare l'attuazione, a verificarne i risultati e a affrontare tempestivamente le criticità. Abbiamo costruito una legge flessibile e dinamica. La sfida – ha concluso Barontini – è accelerare senza perdere il controllo delle trasformazioni, innovare senza compromettere il patrimonio dei territori e semplificare senza rinunciare alle tutele”.

Leonardo Marras ha guardato al provvedimento dal “punto di vista anche dell'economia e anche dell'agricoltura alla quale si chiede un contributo davvero importante per raggiungere gli obiettivi sfidanti che sono stati affidati alla Regione. L'energia è uno dei fattori più importanti, l'incremento dei costi che c'è stato nell’ultimo periodo mette potenzialmente in crisi 15mila imprese toscane. All’agricoltura viene richiesto davvero tanto, la soluzione che è stata trovata non è semplicemente una soluzione tecnica: l’idea di legare, permettere la produzione di energia da fonti rinnovabili e mantenere in vita e proseguire l'attività agricola è il piccolo miracolo toscano, che si fa in questa legge”.

Fonte: Consiglio regionale della Toscana

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