Si estendono a nuove strade del Quartiere 1 di Firenze le zone a vigilanza rafforzata, con l’obiettivo di contrastare criminalità e degrado urbano, soprattutto nelle aree a maggiore vocazione turistica in vista delle festività natalizie.

La decisione è stata assunta dal Comitato provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica, presieduto dal prefetto Francesca Ferrandino, alla presenza della sindaca Sara Funaro, della procuratrice della Repubblica Rosa Volpe e dei vertici delle Forze di polizia.

Le nuove aree interessate dall’ordinanza comprendono via del Ponte alle Mosse, via Toselli, via Maragliano, via Galliano, via delle Porte Nuove e via Benedetto Marcello. Nel centro cittadino saranno inoltre coinvolte via Nazionale, via Faenza, via Sant’Antonino, via Rosina, via Taddea, via Sant’Orsola e via Guelfa.

Le nuove zone si aggiungono a quelle già individuate nei Quartieri 1, 2 e 5. La misura integra i controlli ad alto impatto e i servizi ordinari di presidio del territorio.

Nel corso delle riunioni del Comitato sono stati esaminati anche i risultati delle attività di prevenzione e controllo nei cinque quartieri cittadini, comprese le operazioni interforze, i pattugliamenti a piedi nel centro storico, le misure comunali sulla chiusura anticipata di alcuni esercizi commerciali e il contrasto al gioco delle tre carte.

Particolare attenzione è stata dedicata anche alla lotta all’abusivismo commerciale e alla contraffazione, ai controlli nei comparti tessile e logistico e alla vigilanza sui locali di pubblico spettacolo. Proseguiranno inoltre gli incontri del Comitato dedicati alle singole aree della città, per monitorare le condizioni di sicurezza e valutare ulteriori interventi.

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