Incendio in un'abitazione a Massa questo pomeriggio, mercoledì 25 novembre. Due le persone che abitano nell'immobile, mamma e figlio minorenne, riuscite a mettersi in salvo. Sul posto, a partire dalle 14 su richiesta del 118, stanno intervenendo i vigili del fuoco del comando di Massa Carrara con supporto di autobotte e autoscala.

L'incendio ha interessato una camera al primo piano dello stabile, adiacente ad un'altra unità immobiliare. Le fiamme sono state prontamente estinte, evitando la propagazione ai locali e alle unità immobiliari vicine ma, come spiegato dai vigili del fuoco, sono in corso complesse operazioni di minuto spegnimento dovute alla stratigrafia delle partizioni dell'edificio. L'immobile è di proprietà di una cooperativa i cui responsabili, giunti sul posto, si sono messi a disposizione delle squadre nella gestione logistica del sito, al fine di limitare i disagi ai residenti. Madre e figlio si trovavano già all'esterno dello stabile all'arrivo dei vigili del fuoco e sono rimasti incolumi. Il terratetto è stato interdetto fino al ripristino delle condizioni di sicurezza.

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