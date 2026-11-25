Il bilancio ISTAT riferito al 2025 fotografa un Paese in cui il 46,4% dei maggiorenni è in sovrappeso o convive con l'obesità. Dopo l'ingresso della patologia nei LEA, la sanità pubblica sperimenta nuove terapie mentre crescono i percorsi nutrizionali online.

Il quadro in sintesi: dalla bilancia alla salute pubblica

In Italia quasi una persona adulta su due supera il peso forma, una fotografia che nell'ultimo decennio non ha mostrato inversioni di tendenza e che continua a pesare in modo disomogeneo tra fasce sociali e aree del Paese. Sempre più chiaramente, le istituzioni sanitarie e il legislatore invitano a superare lo stereotipo della "mancanza di volontà" per inquadrare l'eccesso ponderale come una questione strutturale di salute pubblica.

L'andamento negli ultimi dieci anni tra età, genere e regioni

A certificare l'ampiezza del fenomeno è il comunicato diffuso dall'ISTAT il 1° aprile 2026 sui dati del 2025: il 46,4% dei cittadini con almeno 18 anni è in eccesso di peso, un dato pressoché identico al 46,3% del 2023 (ISTAT, 2026). Se il totale resta fermo, a preoccupare è il cambiamento della composizione interna: tra il 2015 e il 2025 la quota di sovrappeso si è leggermente ridotta (dal 35,5% al 34,8%), mentre l'obesità è cresciuta dal 9,8% all'11,6%, con un balzo di 2,4 punti concentrato proprio tra i 18 e i 54 anni (ISTAT, 2026).

Il divario di genere rimane ampio: l'eccesso ponderale riguarda il 55,1% degli uomini rispetto al 38,2% delle donne, con una distanza che supera i 20 punti percentuali tra i 35 e i 59 anni (ISTAT, 2026). Un riscontro analogo arriva dalla sorveglianza PASSI dell'Istituto Superiore di Sanità sul biennio 2024-2025 (popolazione 18-69 anni), che rileva un 43% in eccesso di peso — circa il 32% in sovrappeso e oltre il 10% obeso — confermando che le quote più critiche si concentrano nel Sud, dove in regioni come la Campania oltre la metà dei residenti è fuori soglia (ISS, 2025).

Una malattia cronica nei LEA: perché lo Stato sceglie di investire

Quella italiana non è un'anomalia isolata: l'Organizzazione Mondiale della Sanità evidenzia che nel 2024 circa 1,1 miliardi di persone nel mondo (una su sette) vivevano con obesità, mentre tra gli adulti il sovrappeso riguardava 2,6 miliardi di individui (45%), di cui 940 milioni con obesità (OMS, 2024). Come documenta EpiCentro dell'ISS, alimentazione sbilanciata e sedentarietà sono certamente i principali fattori scatenanti, ma risultano condizionati a monte da variabili genetiche, culturali, sociali ed economiche, colpendo in misura maggiore le fasce più svantaggiate (ISS, 2017).

Per questo motivo l'obesità non ha nulla a che vedere con la semplice estetica. Un passaggio storico in Italia è arrivato il 3 ottobre 2025 con la Legge 149, che ha riconosciuto formalmente l'obesità come malattia cronica inserendola nei Livelli Essenziali di Assistenza (LEA). La patologia è infatti direttamente correlata a un lungo elenco di problemi clinici — dal diabete di tipo 2 alle malattie cardiovascolari, fino ai disturbi respiratori e al sovraccarico articolare. Intervenire con prevenzione e cure significa, per il Servizio Sanitario Nazionale (SSN), alleggerire il carico sugli ospedali, ridurre le patologie croniche collegate e garantire ai cittadini una migliore mobilità e qualità della vita.

La sperimentazione in Lombardia e il percorso online di Serenis Nutrizione

È proprio questa visione di salute pubblica a guidare le prime iniziative sperimentali sui territori, osservate con attenzione da tutto il Paese. In Lombardia, quattro ospedali stanno avviando un programma finanziato con 2,4 milioni di euro per distribuire gratuitamente farmaci anti-obesità come semaglutide e tirzepatide a pazienti con indice di massa corporea pari o superiore a 35 e ISEE familiare entro i 30.000 euro (Corriere della Sera, 2026). L'accesso alla terapia rimborsata è però subordinato a condizioni precise: aver già tentato altri percorsi di dimagrimento per 6-12 mesi senza risultato e associare obbligatoriamente alla cura farmacologica un piano alimentare sano e attività fisica.

Questo schema ribadisce un punto fermo: i farmaci sono uno strumento prezioso nei casi più complessi, ma non sostituiscono la rieducazione delle abitudini quotidiane. L'intervento alimentare rimane il primo passo fondamentale. In questo contesto si inserisce Serenis Nutrizione, offrendo un percorso alternativo, pratico ed economicamente accessibile. Interamente online e facile da inserire nella routine quotidiana, il servizio permette di essere seguiti da specialisti qualificati per ricostruire un rapporto equilibrato con il cibo, lavorando sulla prevenzione o in affiancamento prima che diventino necessarie cure ospedaliere più impegnative.

A quale professionista rivolgersi per evitare il fai-da-te

Quando si affronta un percorso nutrizionale, improvvisare o seguire diete generiche porta spesso a risultati temporanei e frustrazione. Chi si occupa di alimentazione non svolge però un ruolo unico: capire come scegliere tra medico dietologo, biologo nutrizionista e dietista permette di orientarsi tra percorsi di studio e competenze diverse, individuando fin da subito la figura sanitaria più adatta alle proprie esigenze cliniche.

Capire il proprio punto di partenza: cosa dice (e cosa non dice) il BMI

Per classificare il peso corporeo degli adulti, l'OMS si basa sull'Indice di Massa Corporea (BMI), indicando il sovrappeso a partire da 25 e l'obesità da 30, mentre per i minori di 19 anni si utilizzano le curve di crescita (OMS, 2024). Si tratta di un riferimento diffuso ma con limiti noti: non distingue tra massa muscolare e massa grassa e, a parità di punteggio, donne e persone anziane presentano mediamente una maggiore quota di tessuto adiposo (ISS, 2017).

Chi vuole avere un'indicazione preliminare può utilizzare un calcolatore BMI online, ricordando sempre che si tratta di un dato orientativo e non di una diagnosi: la valutazione completa dello stato nutrizionale spetta esclusivamente a un professionista della salute.

Bibliografia

- (2026, 1 aprile). Fattori di rischio per la salute, anno 2025.

- Istituto Superiore di Sanità (ISS). (2017). Obesità.

- Istituto Superiore di Sanità (ISS). (2025). Sorveglianza PASSI, eccesso ponderale (2024-2025).

- Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS). (2024). Obesity and overweight. Fact sheets.