La richiesta dell'impresa è arrivata il 24 novembre, l’ordinanza è stata firmata il 25 novembre ed è entrata da subito. In meno di ventiquattro ore la Città Metropolitana di Firenze ha messo sotto semaforo, fino al 15 aprile, la SP 93 Certaldese all'altezza del ponte sul Virginio alle Fornacette, uno dei collegamenti più usati tra Montespertoli e San Casciano. Sono previsti senso unico alternato giorno e notte e divieto di transito per tutti i mezzi sopra le 3,5 tonnellate.

Ma questa è solo la prima parte. L'atto descrive i lavori come generica "manutenzione straordinaria" e non dice nulla di quello che viene dopo. Scopriamo solo ora che il 10 febbraio inizierà la sostituzione dell'impalcato del ponte e dal 15 aprile al 18 settembre 2027 il ponte sarà chiuso del tutto. Il 15 aprile, la data in cui scade l'ordinanza di oggi, è esattamente il giorno in cui inizia la chiusura totale. Sono quasi dieci mesi di disagi, cinque dei quali con la strada interrotta, e finora sono stati gestiti con un atto tecnico firmato e reso efficace nello stesso giorno.

Nessuno mette in discussione la necessità di intervenire. Il ponte è stretto e da tempo considerato pericoloso e la sicurezza viene prima di tutto. Il problema è il metodo. Un intervento di questa portata, inserito in un accordo quadro e quindi programmato da tempo, non può arrivare a comune, cittadini, pendolari, aziende agricole e trasportatori come un semaforo trovato davanti uscendo di casa.

"Non è accettabile ed è profondamente ingiusto che decisioni che cambiano la vita quotidiana di migliaia di persone per quasi un anno vengano comunicate in questo modo", dichiara il Sindaco Alessio Mugnaini. "Purtroppo Città Metropolitana non è nuova a comportamenti di questo tipo e sapeva da tempo che questo ponte sarebbe stato chiuso. Avrebbe dovuto presentare il progetto al territorio, concordare con i Comuni i percorsi alternativi, pensare ai mezzi pesanti, alle aziende agricole, al trasporto pubblico e agli studenti. Ha preferito procedere un'ordinanza alla volta e senza preavviso. Gli abitanti di Fornacette hanno già dato molto in pazienza: meritano di sapere tutto e per tempo e ci batteremo per questo" conclude.

Per questo abbiamo chiesto subito un incontro pubblico a Fornacette per presentare il cronoprogramma completo dell'intervento, serve anche un piano condiviso con i Comuni, prima di aprile, per la viabilità alternativa, i mezzi pesanti e il rafforzamento del trasporto pubblico e serve un impegno preciso a garantire la riapertura del ponte entro il 18 settembre, in tempo per l'avvio del prossimo anno scolastico.

Fonte: Comune di Montespertoli

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